Jeder mit dem Vergaberecht und der Prüfung oder Durchführung von Vergabeverfahren befasste Einkäufer findet Unterstützung in diesem bewährten Handbuch Vergaberecht. Es orientiert sich chronologisch an den verschiedenen Phasen eines Vergabeverfahrens. Die in einem allgemeinen Teil erläuterten Themen gelten daher gleichermaßen für alle Arten von Auftragsvergaben. Das Auffinden der Erläuterungen zu bestimmten Einzelvorschriften wird durch ein Vorschriftenverzeichnis erleichtert. Das umfangreiche, insgesamt 2202 Seiten umfassende Werk zeichnet sich durch eine detaillierte Erläuterung sämtlicher existierender Vorschriften des Vergaberechts aus.

Die aktuelle 3. Auflage hat einen Schwerpunkt auf den Themenbereich e-Vergabe, Wettbewerbsregister und Beschaffungen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung sowie Auswirkungen der Pandemie auf Vergabeverfahren gelegt. Außerdem wurden in der Neuauflage mehrere Kapitel grundlegend neu bearbeitet und ausgebaut, wie die Abschnitte zur Leistungsbeschreibung, zu Compliance und Selbstreinigung, zu Konzessionsvergaben und zu Auftragsvergaben im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. (sas)

Handbuch Vergaberecht

Dr. Marc Gabriel, Dr. Wolfram Krohn,

Dr. Andreas Neun

C. H. Beck, 3. Auflage, 2021

Hardcover, 2202 Seiten, 259,00 €

ISBN: 978-3406745164