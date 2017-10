Praxistipps für die Herausforderungen globaler Unternehmen

Anzeige

Jaggaer bietet praxiserprobte Lösungen, um den großen Komplexitäten im Stammdaten- und Lieferantenmanagement effizient zu begegnen. In seinem neuen Whitepaper gibt das Unternehmen Tipps aus seiner langjährigen Praxis, wie Unternehmen die großen Herausforderungen mehrerer ERP- und Drittsysteme im Unternehmen oder Unternehmensverbund bewältigen können. Viele Konzerne, insbesondere in rohstoffintensiven Industrien wie der Öl- und Gasbranche, im Bergbau aber auch in der produzierenden Industrie sehen sich heute mit komplexen IT-Landschaften aus mehreren ERP- und Sub-Systemen konfrontiert – als Folge aus zahlreichen Fusionen, Unternehmensaufkäufen oder einer 2-Tier-ERP-Strategie. Die hohe Heterogenität und die schlechte Qualität der Stammdaten lassen jedoch auch den Unmut steigen, weil sie globalen Einkaufsprogrammen oder der weltweit durchgängigen Durchsetzung von Materialgruppen- und Lieferantenstrategien im Wege stehen. Eine „saubere“ Datenbasis über alle Standorte und IT-Systeme hinweg zu schaffen ist daher eine wesentliche Voraussetzung für effiziente Abläufe im Einkauf. Je komplexer das Umfeld, desto schwieriger ist es auch für den Einkauf, einheitliche Prozesse im Lieferantenmanagement und globale Strategien umzusetzen. Das Whitepaper kann hier heruntergeladen werden.

24. Oktober 2017