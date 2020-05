Erfolgreich Einsparpotentiale nutzen

Anzeige

Die Geschäftsreisesparte der Expedia Group, Egencia, startet nach dem Launch des Tools „Savings Finder for Air“ jetzt auch mit der Funktion „Savings Finder for Hotel“ durch. Das Machine-Learning-System ist in der Lage, seinen Kunden eine intuitive Buchung zu ermöglichen und auch nach der Buchung Reiseangebote zu analysieren und gegebenenfalls auf eine günstigere Variante umzubuchen. Mark Hollyhead, Chief Operating Officer und SVP of Customer Success bei Egencia bestätigt das Einsparpotenzial: „Jeder Dollar, den unsere Kunden durch die Umbuchung von Flugtickets oder Hotelzimmern auf günstigere Optionen sparen, summiert sich auf. Kunden können so mit dem gleichen Budget mehr Reisen buchen.“ (hs)

Kontakt: Egencia GmbH, München

www.egencia.com