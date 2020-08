Online-Fachkonferenz vom 9. bis 12. November 2020

Anzeige

Die größte Netzwerkveranstaltung des BME geht neue Wege. So findet das 55. Symposium Einkauf und Logistik vom 9. bis 12. November 2020 erstmals als virtueller Kongress statt. „Unter dem Motto #gipfelstürmer werden wir die Megatrends in Einkauf, Logistik und Supply Chain Management diskutieren“, teilte Dr. Silvius Grobosch, Hauptgeschäftsführer des BME, in Eschborn mit.

„Wir sind uns bewusst, dass ein digitales Event das persönliche Treffen nicht ersetzen kann. Um den Spirit des Symposiums auch virtuell aufrechtzuerhalten, haben wir ein Konzept erarbeitet, das weit mehr ist als eine Reihe von Webinaren“, so Grobosch weiter. Mit einer Mischung aus Live Streams, Live Broadcasts und interaktiven Sessions sind die Teilnehmer direkt eingebunden. Dadurch bleiben der Austausch untereinander und Networking feste Bestandteile des Symposiums.

Am ersten Tag steht ein Kick-off mit offizieller Eröffnung zum Thema #gipfelstürmer auf dem Programm. Darüber hinaus sind längere, interaktive Sessions (Deep Dives) geplant. An den Tagen 2 bis 4 finden vormittags parallele Fachprogramme im Live Stream statt. Nachmittags und abends laufen Plenen, die per Live Broadcast übertragen werden. Dabei werden die Vorträge im professionellen Studio gehalten, dort gefilmt und in Echtzeit übertragen. Formate für Diskussion und Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vervollständigen das Fachprogramm. Die viertägige Fachtagung fußt auf drei Säulen:

Wissen & Information

Vorträge im Plenum, Fachprogramm, längere, interaktive Sessions (Deep Dives)

ergänzende Bibliothek mit Vortragsunterlagen sowie passgenaue Studien, Leitfäden und Whitepaper

Netzwerk & Community

virtuelle Coffee Talks

Diskussionsforen

Networking-Events

Support der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Karriereberatung

Weiterbildungs-Beratung

Benchmark-Gespräche

Grobosch informierte auch über die zentralen Fragestellungen der ersten digitalen Großveranstaltung des BME. Dazu zählen:

Navigating 2020: Welche Learnings nehmen wir für die Anpassung unserer Strategien in 2021 mit?

Marktentwicklungen: Welche Prognosen erwarten wir für Wirtschaft, Geopolitik und Beschaffungsmärkte?

Einkauf & Supply Chain Management: Wie verändern sich globale Lieferketten?

Leadership & Innovation: Wie begegnen wir Disruption, Komplexität und Unsicherheit?

Was sind zukunftsfähige Sourcing-Strategien? und

Vision 2025+: Wie passen führende Unternehmen und CPOs ihre Strategien für die Zukunft an?

Unter den erwarteten Referenten haben bereits namhafte Unternehmensvertreter wie Ralf Anderhofstadt (Head of Competence Centre Additive Manufacturing, Daimler Buses), Klaus Staubitzer (CPO & Head of Supply Chain, Siemens AG), Ludovic Subran (Chief Economist, Allianz SE), Ulrich Weigel (ehemaliger stellvertretender COO, Leica Camera AG), Ninian Wilson (Global Supply Chain Director & CEO, Vodafone Procurement SARL) und Anja Zerbin (Head of Digital Culture, Deutsche Bank AG) verbindlich zugesagt.

Save the Date:

55. BME-Symposium Einkauf und Logistik (Online-Fachkonferenz) 9.–12.11.2020

Kontakt: Bei Interesse nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse

anmeldung@bme.de.

Hinweis:

Das 56. Symposium Einkauf und Logistik des BME wird wieder als Präsenzveranstaltung vom 10. bis 12. November 2021 in Berlin durchgeführt.

Weitere Infos:

natalie.popoola@bme.de