Stabile Preise und mehr Vielfalt für die E-Bike-Flotte

Der Wandel hin zu nachhaltigen Fuhrparks wird von anhaltenden Lieferengpässen und damit verbundenen Mehrkosten und Wartezeiten gebremst. „Betriebliche Mobilitätskonzepte rund um das E-Bike sind davon aber nur in geringem Ausmaß betroffen“, erklärt Herbert Ottenschläger, Head of Sales des Flottenspezialisten Movelo, und erwartet ein herausragendes Jahr 2022.

Der weltweite Fahrrad- und E-Bike-Markt ist, zumindest was die Bezugs- und Finanzierungsangebote betrifft, weiterhin in Bewegung. Selbst anschaffen, mieten oder leasen – für die grundlegenden Optionen sind mittlerweile verschiedene Varianten verfügbar. Das gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für die betriebliche Mobilität, auf die sich das bayrische Unternehmen Movelo spezialisiert hat. Der Mobilitätsdienstleister bietet Corporate E-Bike-Abos an und möchte so emissionsfreie Firmenfuhrparks schaffen und Elektrofahrräder in bestehende PKW-Flotten integrieren.

Dienstleister rechnet mit stabilen Preisen für E-Bikes

„Man kann sich das so vorstellen: Kauft man ein E-Bike im Fachhandel, ob nun direkt oder beispielsweise via Dienstradleasing, hat man die Wahl zwischen hunderten Modellen in verschiedensten Ausführungen und Farben. Derzeit ist das allerdings meist mit monatelangen Wartezeiten verbunden“, so Ottenschläger. „Wir bieten hingegen eine kleine Selektion von hochwertigen Modellen in einer festgelegten Farbe, dafür aber mit Branding-Möglichkeit an. Diese Räder vermieten wir inklusive Fullservice – also mit Anlieferung, Versicherung, Wartung und Service – an Unternehmen, Immobilienbetreiber und Kommunen. Da wir die E-Bikes auf Lager haben, sind sie ohne lange Wartezeiten verfügbar. Für 2022 haben wir nun außerdem aufgestockt und viele neue Modelle anzubieten.“

Konkret sind das zwei verschiedene Comfort Bikes, drei Elektromountainbikes, ein Crossover-Premium sowie zwei Lastenräder. „Da wir unsere Lager regelmäßig auffüllen und lange genug im Vorhinein bestellen, sind wir für das laufende Jahr nicht nur bestens aufgestellt, wir rechnen auch trotz hoher Inflation mit stabilen Preisen. Das dürfte auf dem gesamten Markt für Fahrräder und E-Bikes einzigartig sein“, so Ottenschläger.

Über 9,5 Millionen Kilometer auf Corporate E-Bikes

Das Corporate E-Bike Abo ist kein Produkt des aktuellen Fahrrad-Trends, sondern existiert bereits seit fünf Jahren. Die ersten beiden Kunden von Movelo – die Unternehmensberatung P3 in München und das Johannes Kepler Uniklinikum in Linz – führten die betrieblichen Elektrofahrräder 2017 ein und nutzen sie bis heute.

„Wir betreiben fünf von Movelo bezogene E-Bikes mit einem Mobility Hub, also einer Abstell- und Ladestation. Die Räder werden via App reserviert und entsperrt. Sie werden von unseren Mitarbeitern für Dienstwege und die tägliche Fahrt zur und von der Arbeit genutzt. Durch den App-Zugang kann jeder Mitarbeiter jederzeit auf ein verfügbares E-Bike zugreifen. Allein in diesem Jahr haben unsere Mitarbeiter auf diesen Bikes über 11.000 Kilometer zurückgelegt“, erklärt Peter Ambrosch von P3.

Während das Beratungsunternehmen die Corporate E-Bikes vorwiegend für Fahrten zu Kundengesprächen nutzt, werden sie am Linzer Uniklinikum hauptsächlich zur Standortverbindung eingesetzt. „Die Distanz zwischen zwei unserer Campus beträgt nur 3,5 Kilometer und kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Einberechnung von Wartezeiten in rund 21 Minuten bewältigt werden. Mit dem Auto braucht man neun Minuten. Mit einem Elektrofahrrad legt man die Strecke in ungefähr 13 Minuten zurück“, rechnet Michael Staudinger, Mobilitätskoordinator des Uniklinikums, vor. Beim Radeln falle aber die oft mühselige Parkplatzsuche weg. Die Corporate E-Bikes kombinieren somit Zeitersparnis, umweltfreundliche Fortbewegung und moderne Handhabung via App. Fast 500 Nutzer legten seit Juli 2017 mehr als 86.000 Kilometer im Sattel zurück. Insgesamt kommen alle Movelo-Kunden zusammen bislang auf über 9,5 Millionen Kilometer. (ys)

