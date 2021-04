Fahrassistent

Anzeige

Anfahrschäden an Regalen sind ein großes Ärgernis für Lagerverantwortliche. Mit dem Regal-Anfahrschutz-Sensor (Rack Protection Sensor – RPS) geht Linde Material Handling dieses Problem an. Zwei spezielle Lichtsensoren, die oberhalb der Radarme in einem geschützten Gehäuse untergebracht sind, detektieren Gegenstände, die sich fokussiert im Lichtstrahl vor ihnen befinden. Wird ein Hindernis erkannt, bremst das Assistenzsystem den Stapler ab. Verfügbar ist der RPS als Option für die Performance-Modelle der Schubmaststapler-Baureihe Linde R14 bis R25 im Traglastbereich von 1,4 bis 2,5 Tonnen. Für diese Geräte soll es das Assistenzsystem bald auch als Nachrüstlösung geben. (sd/kr)

