Auszeichnung für Crown

Anzeige

Crown, ein Unternehmen für Materialflusslösungen, hat für seine Schubmaststapler der ESR-1000-Serie den Good Design Award erhalten. Die Jury war von den technologischen Innovationen überzeugt, wie etwa dem neu entwickelten Betriebssystem Gena. Die ESR-1000-Serie biete ein durch Konnektivität gesteigertes Benutzererlebnis und eine Produktivität, die das wirtschaftliche Ergebnis verbessere. Die Auszeichnung wurde vom „Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design“ und „European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies“ verliehen. (kr/sd)

www.crown.com