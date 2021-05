Warenzustellung leicht gemacht

Anzeige

Der neue elektrische Mitgänger-Niederhubwagen von Linde Material Handling besitzt 1,5 Tonnen Tragfähigkeit. Zusammen mit erweiterten Schutzfunktionen ist er ein Helfer für die Be- und Entladung von Lkw, Zustellungen auf der letzten Meile, kurze Transporte in industriellen Anwendungen oder das Warenhandling in Supermärkten und Shops.

Um auf engstem Raum manövrieren zu können, wurde das Gerät kompakter konstruiert. Die Chassis-Länge (Maß L2) beträgt 400 Millimeter, die Gesamtbreite (Maß B1) misst 620 Millimeter, das Gesamtgewicht von 180 Kilogramm erlaubt zudem den Einsatz in Zwischengeschossen oder auf Hebebühnen. Die Steigfähigkeit des Linde MT15 liegt bei acht Prozent in beladenem und bei 20 Prozent im unbeladenen Zustand. Power für bis zu drei Stunden Arbeit stellt eine 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie mit wahlweise 20 oder 30 Ah zur Verfügung. (kr/sd)

