Digitalisierung in der Automobilindustrie

Anzeige

Die Mercedes-Benz AG strebt die Digitalisierung ihrer Produktionsprozesse an. Als Anbieter im Bereich der Automatisierung, industriellen Software und intelligenten Infrastruktur bringt Siemens hierfür Know-how und Technologien in die Partnerschaft ein, um gemeinsam eine flexible, effiziente und nachhaltige Automobilproduktion zu entwickeln.

In diesem Zusammenhang wird der Mercedes-Benz-Standort Berlin-Marienfelde neben der Neugestaltung der Produktionsaktivitäten in ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung mit Fokus auf der Entwicklung und Implementierung von MO360, dem digitalen Ökosystem von Mercedes-Benz Cars, transformiert. In Berlin werden künftig auch Komponenten der E-Mobilität montiert. Das Unternehmen will die Zukunft von Berlin nachhaltig sichern. Ziel ist es, die in Berlin erprobten Neuentwicklungen weltweit auszurollen und die Anwender in den Werken zu qualifizieren. (sd)