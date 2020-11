Kontraktlogistikflächen in Deutschland

Anzeige

Die pfenning logistics group wird im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie in den nächsten 5 Jahren weitere multicube-Logistikzentren mit einer Lager- und Logistikfläche von bis zu 300.000 m² entwickeln, bauen und in Betrieb nehmen.

Die pfenning logistic group baut im Moment in Bad Hersfeld das freshcube, ein Multitemperaturlager auf einer Grundstücksfläche von 38.000 m². Ein multicube-Zentrum wird ebenfalls in Grünheide bei Berlin auf einer Fläche von 40.000 m² entstehen. Hier wird das gerade noch in Hoppegarten angesiedelte Administrationscentrum von pfenning logistics einziehen. Für ein weiteres multicube-Logistikzentrum im Raum Baden-Baden liegen finale Pläne vor. Darüber hinaus sind Logistikneubauten in der Nähe von Hamburg sowie im Umland von Leipzig geplant. Insgesamt wird ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag investiert.

Der Bedarf an Lager- und Logistikflächen steigt – nicht erst seit Corona. Aber die Pandemie hat sie als Versorgungspuffer bei unterbrochenen oder ins Stocken geratenen Lieferketten in den Fokus gerückt. Gleichzeitig bieten sie Raum für moderne Kontraktlogistikkonzepte. „Spätestens mit den Auswirkungen von Corona haben Themen wie Versorgungssicherheit und damit einhergehend neue Distributionskonzepte einen wichtigen Stellenwert in der europäischen Logistik eingenommen“, bestätigt Rana Matthias Nag, Geschäftsführer der pfenning-Gruppe. „Der gestiegenen Nachfrage nach Lager- und Logistikkapazitäten begegnen wir mit dem flächendeckenden Bau maximal flexibler Logistikzentren.“

40 Jahre Know-how in der Entwicklung und Umsetzung von Logistikimmobilien

Die pfenning logistics group entwickelt, baut und betreibt seit vier Jahrzehnten Logistikimmobilien – und hat diese Expertise in Form einer eigenständigen Fachabteilung etabliert. „Das ermöglicht die ständige Weiterentwicklung des multicube-Konzepts“, erklärt Manuel Pfenning, ebenfalls Geschäftsführer der pfenning-Gruppe und zuständig für den operativen Betrieb. „Dies macht unsere multicubes für alle Branchen interessant, denn wir können die Infrastruktur der Logistikzentren flexibel an individuelle Anforderungen anpassen.“

Individuelle und multifunktionale Kontraktlogistik

Ob Warehousing, Produktionslogistik, Ersatzteillogistik, Konfektionierung, Gefahrgutlösungen, Retourenlogistik und Value Added Services. Das multicube-Konzept ermöglicht einer Vielfalt an Branchen (Handel, Lebensmittel, Chemie, Pharma und Automotive) den Ausgleich von Saison- oder Mengenspitzen, das Outsourcing der eigenen Logistikstrategie, eine Erweiterung der Logistikfläche bei kurzfristigem, wachstumsinduzierten Raumbedarf oder die professionelle Umsetzung komplexer Distributionskonzepte. (sd)