Neue Ersatzteillogistik

Pfenning logistics baut seine Dienstleistungen für die Automobilindustrie in der Rhein-Neckar-Region weiter aus. Für Daimler hat der Logistiker einen Lagerstandort in Hockenheim in Betrieb genommen. Mit 100 Mitarbeitern kümmert sich Pfenning logistics auf einer Fläche von 38.000 Quadratmetern um die Lagerung, das Handling und Qualitätsmanagement von Ersatzteilen.

Pfenning logistics zählt bereits seit 17 Jahren zu den Dienstleistungspartnern der deutschen Automobilindustrie. In der Region Rhein-Neckar ist der Full-Service-Logistiker außerdem in Lampertheim und Mannheim mit produktionsnahen Logistikstandorten und -dienstleistungen für Automobilkunden präsent. (sd)

Kontakt: Pfenning logistics, Heddesheim

www.pfenning-logistics.com

8. Februar 2020