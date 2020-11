Öffentlicher Einkauf

Anzeige

Mit „Open Public Procurement for Europe“ gehen BME und EU-Kommission gemeinsam neue Wege der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Beschaffern und privaten Anbietern. Der BME wird die öffentliche Beschaffung beim grenzüberschreitenden Einkauf unterstützen. „Wir haben von der EU-Kommission in Brüssel einen entsprechenden Auftrag erhalten“, informierte Marlene Grauer, International Project Manager des BME. Mit „PubProc4EU“ (Open Public Procurement for Europe) wollen BME und EU-Kommission die Vernetzung von Beschaffern der öffentlichen Hand mit innovativen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) in grenznahen Regionen fördern. „Dazu werden wir in den kommenden Monaten im Auftrag der EU-Generaldirektion für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (DG GROW) interaktive Workshops durchführen. Dabei sollen beide Seiten Gelegenheit erhalten, sich auf vergabekonformem Weg zu informieren, gegenseitig auszutauschen und nach grenzüberschreitenden Marktchancen zu suchen. Die geplanten Veranstaltungen bringen verschiedene Interessenvertreter aus mehreren EU-Mitgliedstaaten zusammen. Sie tragen auf diese Weise dazu bei, das öffentliche Beschaffungswesen durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit deutlich zu verbessern“, erläuterte Grauer die nächsten Schritte. Die nächsten Termine von „PubProc4EU“ sind:

11. November 2020 – Belgien/Deutschland/Niederlande

3. März 2021 – Belgien/Deutschland/Frankreich

„Der Austausch über Grenzen hinweg stärkt nicht nur den Binnenmarkt, sondern soll insbesondere kleinen und mittelständischen Betrieben neue Horizonte eröffnen. Als Europas führender gemeinnütziger Fachverband für Einkauf, Logistik und Supply Chain will der BME seine vielfältigen internationalen Erfahrungen noch stärker in den Bereich der öffentlichen Beschaffung transferieren“, so Grauer abschließend.

Weitere Infos:

marlene.grauer@bme.de

www.bme.de/pubproc4eu