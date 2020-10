Anzeige

Die Pfenning Logistics Group erhält die Rezertifizierung für das im Jahre 2017 erworbene GDP-Zertifikat (Good-Distribution-Praxis) am Standort Heddesheim. Das Audit bewertet die „guten Vertriebspraktiken“ im Umgang mit Humanarzneimitteln und umfasst die Lagerung von temperaturgeführten pharmazeutischen Produkten in den Temperaturbereichen 2 bis 8 und 15 bis 25 Grad Celsius.

Die mit DGNB Platin ausgezeichneten Logistikzentren des Kontraktlogistikers gehören zu den Top 10 der umweltgerechtesten Industrieneubauten in Europa. Das Logistikzentrum multicube rhein-neckar am Firmensitz in Heddesheim erzeugt mit 33.000 Solarmodulen, auf einer Dachfläche von 11 Hektar, eine Stromleistung von 8,1 Megawatt. Etwa 5000 Haushalte können so mit Strom versorgt werden. (sd)