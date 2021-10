Schiffscontainer einfach online einkaufen

Eveon Containers wurde im Juli 2020 in Rotterdam in den Niederlanden gegründet. Seither sind mehrere Lieferstandorte in Deutschland, Österreich und den USA dazugekommen. Eveon Containers ist ein Online-Shop, der Container an den Orten verkauft, wo sie abgeladen werden. Aad Storm, CEO von Eveon Containers erklärt: „Containerflotten sind oft im Besitz großer Reedereien oder Leasinggesellschaften, die jedes Jahr einen Teil ihrer Flotte verkaufen wollen. Sie wünschen sich zwei Dinge: Transparenz und schnelle, problemlose Abwicklung, da der Verkauf von Containern nicht ihr Kerngeschäft ist. Über Eveon können sie direkt an Tausende von kleinen Einzelhandelskunden verkaufen, ohne über Zwischenhändler gehen zu müssen.“

Zuvor waren die Preise auf dem Containermarkt, so Storm, extrem intransparent, da Händler ihre Preise nicht öffentlich machten. Storm sagt: „Dank unseres Onlineshops, in dem die Preise für alle Produkte eingesehen werden und Container direkt gekauft werden können, wird der Kaufprozess so transparent wie nie zuvor.“

Auf www.eveoncontainers.de können Kunden neue und gebrauchte See- und Lagercontainer in standardisierten Größen kaufen: 20-Fuß-Container, 40-Fuß-Container und 40-Fuß-High-Cube-Container. Die neuen Container sind neuwertig, haben aber eine Seereise aus China hinter sich. Gebrauchte Container sind schon länger, also um die 13 bis 17 Jahre, im Gebrauch. Im Prinzip ist der Bestellvorgang nicht anders als bei jedem anderen Onlineshop: EinkäuferInnen geben ihre Adresse an und wählen den gewünschten Container aus. Der Preis, die Lieferkosten und die Mehrwertsteuer werden direkt angezeigt. Dann legt man die ausgewählten Container in den Warenkorb und bezahlt per Kreditkarte, Giropay, PayPal oder Vorkasse mit Rechnung. Man kann die Container selbst abholen oder sie sich in einem Umkreis von 200 Kilometern um einen Eveon-Standort liefern lassen. (sd)