Viastore realisiert Logistikzentrum

Das Projekt war für viastore eine spannende Aufgabe: Innerhalb eines Jahres entwarf der Intralogistik-Experte mit Hauptsitz in Stuttgart und einer französischen Niederlassung in Saint-Jean-de-Braye bei Orléans für den Anbieter von Einrichtungsgegenständen ein 69.000 Quadratmeter großes Lager mit 22 Metern Höhe. Das automatische Kommissioniersystem umfasst neun Zellen, die mit jeweils vier Regalbediengeräten ausgestattet sind. Es kann Produkte mit Abmessungen von 30 Zentimetern bis 2,20 Meter und von einem bis 200 Kilogramm Gewicht verarbeiten – und das mit Taktzeiten von bis zu 1.000 Paletten pro Stunde. Um besonders effizient sein zu können, ist die Anlage in sechs Zonen unterteilt. Jede davon verfügt über die Referenzdaten aller eingelagerten Artikel. Dies vermeidet die Überlastung einzelner Förderstrecken und sorgt für eine hohe Kommissioniergeschwindigkeit.

Innovationen für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit

„Es ist ein hochgradig modulares System“, sagt Jean-David Attal, Geschäftsführer von viastore Frankreich. „Um die Anforderungen unseres Kunden umfassend zu erfüllen, mussten wir vieles neu angehen: Wir haben mit den besten europäischen Partnern eine maßgeschneiderte Logistik-Anlage mit optimal angepassten Förderstrecken, Regalen und verschiedenen Paletten entworfen.“ Das vollautomatisierte System bietet Maisons du Monde eine Reihe von Vorteilen: Die Arbeitsabläufe sind einfach, ergonomisch und ohne ineffiziente Bewegungen gestaltet, und das Unternehmen kann sowohl seinen Lagerbestand als auch das Volumen versendeter Artikel deutlich reduzieren. Das Ergebnis sind rund 50 Prozent weniger Lagerfläche, etwa 30 Prozent weniger Volumenbedarf beim Versand auf LKW – und damit ein erheblich geringerer CO2-Ausstoß sowie niedrigere Kosten.

„Darüber hinaus streben wir für dieses Gebäude eine Zertifizierung nach dem Nachhaltigkeits-Bewertungssystem BREEAM auf dem Niveau ‚Exzellent‘ an“, berichtet Samantha Abajoli, Projektleiterin Supply Chain bei Maisons du Monde. „Dies beinhaltet verschiedene Vorkehrungen wie die Installation von Photovoltaik-Modulen auf dem Dach, LED-Beleuchtung, Elektrofahrzeuge, aber auch die Sortierung von Abfällen während der Bauphase und nach der Fertigstellung sowie die Gestaltung der Außenbereiche zur Förderung der biologischen Vielfalt.“ Um frühzeitig sicherzustellen, dass das riesige Lagersystem sämtlichen Ansprüchen in Sachen Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit gerecht wird, nutzt viastore insbesondere auch digitale Lösungen. „Jede unserer Entwicklungen wird mehrfach getestet, insbesondere mithilfe von Virtual Reality. Wenn sie nicht passt, fangen wir neu an und denken weiter“, erklärt Jean-David Attal.

Die viastore GROUP hat einen Auftrag des französischen Einrichtungshauses Maisons du Monde erhalten: In Heudebouville in der Normandie plant und realisiert der Intralogistik-Experte für ein neues Logistikzentrum des Unternehmens eine maßgeschneiderte automatische Hochregalanlage. Das modulare Lagersystem ist in der Lage, schwere und großvolumige Möbelstücke genauso wie kleine Waren schnell und ergonomisch zu handhaben. Mit diesem Logistikzentrum baut Maisons du Monde sein Netzwerk weiter aus, um seine Kunden auch in Nordfrankreich noch besser beliefern zu können. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

