Bestwerte trotz Corona

Das turbulente Corona-Jahr zeigte sich im vierten Quartal zum Abschluss weiter versöhnlich. Das Timocom-Transportbarometer, das mit den Frachteingaben aus 44 erfassten europäischen Ländern berechnet wird, weist 9 % mehr Frachteingaben als im vorherigen Quartal 2020 auf. Obwohl diese im Oktober (-4 %) und November (-28 %) gegenüber dem überaus starken September (+70 %) einbrachen, erholte sich die Branche im Dezember wieder deutlich. Die Frachteingaben stiegen, verglichen zum Vormonat, nochmal um 18 %. Dieses Wachstum ist besonders auffällig, denn der Dezember überstieg den November 2020 noch einmal mit fast 1,5 Millionen Frachten. Ein markanter Wert, da der letzte Monat des Jahres in der Regel schwächer ausgeprägt ist.

Setzt man die Quartalszahlen ins Verhältnis zum Vorjahr, so ergibt dies trotz der Oktober- und November-Werte 53 % mehr Frachteingaben im letzten Vierteljahr 2020 als 2019. Wie bereits im September 2020 wurden beispielsweise auch im Oktober erneut die zehn Millionen Frachteingaben überschritten. Oktober, November und Dezember zeigen darüber hinaus die stärksten Vorjahresveränderungen des gesamten Jahres 2020 auf. In Zahlen ausgedrückt, stellt sich der Vorjahres-Quartalsvergleich zu 2019 wie folgt dar: Oktober 43 %, November 47 % und Dezember 76 % mehr Frachtangebote als im Vergleichsquartal 2019. Das Gesamtbild des Timocom-Transportbarometers zeigt für das vergangene Jahr eine hohe Volatilität gepaart mit teilweise erheblichen Erholungseffekten. Ein maßgeblicher Faktor hierfür sind die verschiedenen Lockdown-Phasen in Europa. Der Trend für Deutschland zeigt sich den europaweiten Zahlen ähnlich.

