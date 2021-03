Wareneingangskontrolle

Anzeige

Mitarbeiter in der Eingangslogistik müssen Mengen- und Qualitätskontrollen durchführen. Ungenauigkeiten und Fehler sind dabei an der Tagesordnung. Hier kann mit Softwarelösungen – wie die der Easy Software AG – eine Digitalisierung der Vorgänge erreicht werden. Nach dem Einscannen des Lieferscheins mit integrierter Texterkennung (OCR) erhält man eine Antwort auf die Frage, ob die bestellte Ware überhaupt geliefert wurde. Hat der Lieferant die richtigen Güter in der verabredeten Qualität und Menge kommissioniert? Stimmen das Lieferdatum und der Lieferort mit der Bestellanforderung überein? Die Angaben aus der Lieferung werden unmittelbar verbucht und ohne Systembrüche verarbeitet. Fehlmengen werden bemerkt und die Informationen zur Revision an die Mitarbeiter weitergeleitet. Die Lieferscheine sind für eine spätere Verifikation bei Reklamationen unmittelbar verfügbar, dank digitaler Archivierung. (sd)

