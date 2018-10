VR-Cave zur Materialfluss- und Lagerplanung

Anzeige

Um Lager- und Materialflüsse realitätsnahe zu visualisieren, hat EPG (Ehrhardt + Partner Gruppe) kürzlich ein Virtual-Reality-Cave-System, ein Holodeck für die Logistik, am Firmensitz in Boppard-Buchholz eröffnet. Es handelt sich um einen speziell ausgestatteten Besprechungsraum. Teilnehmer können sich quasi frei innerhalb des Raumes und inmitten der virtuell dargestellten Materialflüsse bewegen. Dabei sollen Gruppenbesprechungen und Änderungen während der Planungsphase mit Kunden angeregt werden. Im nächsten Schritt können mittels Materialflussrechner und Supply-Chain-Execution-Software Emulationen stattfinden.

„Mit dem Einsatz des Holodecks erreichen wir eine neue Entwicklungsstufe in der Logistikplanung und -beratung“, sagt Marco Ehrhardt, geschäftsführender Gesellschafter der EPG. „Logistische Prozesse können wir damit bereits in der Planungsphase realitätsnah visualisieren. Anwender kommunizieren direkt in der virtuellen Realität. Und verschiedene Planungsszenarien lassen sich live durchspielen“, erklärt Ehrhardt. Mittels Visualisierungen im Raum sollen Teilnehmer vom gleichen Gegenstand reden können, was dem Gehirn beim Abstrahieren helfen kann. Aktiv Veränderungen im Workshop vorzunehmen, soll wiederum der Kreativität dienen.

