BME-Awards

Auf dem 13. Wissenschaftlichen Symposium „Supply Management“ in Mannheim hat der BME seine Förderpreise für den wissenschaftlichen Nachwuchs verliehen.

BME-Wissenschaftspreis

Der Gewinner des „BME-Wissenschaftspreises 2020“ ist Dr. Christian Mandl, Technische Universität München. In seiner Arbeit „Optimal Procurement and Inventory Control in Volatile Commodity Markets“ untersucht Mandl die Auswirkungen von Preisunsicherheit auf optimale Beschaffungs- und Lagerhaltungsstrategien. Die Jury würdigte außerdem mit einer Urkunde Dr. Jens Esslinger, WHU – Otto Beisheim School of Management; Dr. Henrik Franke, German Graduate School of Management and Law gGmbH; Dr. Maximilian Merath, Universität Mannheim; und Dr. Michael Westerburg, Universität Mannheim; für das Erreichen des Vortragfinales im Wettbewerb.

BME-Hochschulpreis

Im Wettbewerb „BME-Hochschulpreis 2020“ konnte sich in der Kategorie „Uni-Abschlussarbeiten“ Sarah Brömmeling, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, mit dem Thema „Der Einfluss von nachhaltigem SCM auf die finanzielle Performance von Unternehmen – Eine empirische Analyse am Beispiel der Lebensmittelindustrie“ durchsetzen.

Den BME-Hochschulpreis in der Kategorie „FH-Abschlussarbeiten“ gewann Bastian Engelking, Fachhochschule Münster, mit dem Thema „Applicability of Machine Learning in Supply Chain Risk Management of an Automotive Supplier: A Design Science Research Approach“.

Die BME-Preise wurden im Rahmen des 13. Wissenschaftlichen Symposiums „Supply Management“ des BME in Mannheim (9.–10. März 2020) verliehen.

Studierende, Absolventen, Wissenschaftler und Praktiker trafen sich zum fachlichen Austausch an der Universität Mannheim. Die Beiträge der Veranstaltung werden im Tagungsband veröffentlicht (Erscheinungstermin: Sommer 2020).

Termin für das 14. Wissenschaftliche Symposium

„Supply Management“ des BME ist 8.–9. März 2021 (Universität Mannheim).

