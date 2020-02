Anzeige

Für den BME-Award „Excellence in eSolutions“ sind vier Bewerber nominiert worden. Mit dem Preis würdigt der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. innovative Leistungen von Anwenderunternehmen im Bereich elektronische Beschaffung oder E-Procurement. Prämiert werden Konzepte, die nachweislich signifikant zur Performance-Steigerung des Einkaufs geführt haben. Die offizielle Bekanntgabe des Siegers erfolgt im Rahmen der 11. BME-E-Lösungstage am 24. März 2020 in Düsseldorf. Die nominierten Unternehmen sind:

Festo AG & Co. KG, Esslingen:

„Festo Supplier Ecosystem“

Hesse GmbH & Co. KG, Hamm: „Der Einkauf als Dirigent und Pacesetter der digitalen Unternehmensstrategie"

Sew-Eurodrive GmbH & Co KG, Bruchsal: „Disruptive Scouting@SEW“

Siemens AG, Erlangen: „Reverse Sourcing durch den eMarketplace SCM CART“ (sd)

16. Februar 2020