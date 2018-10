Marktplatz für den Handel mit Materialien

Anzeige

Die offenen, unabhängige Industrieplattform XOM Materials – initiiert vom Stahlhändler Klöckner – ist live. Im Gegensatz zu den Klöckner & Co-Onlineshops ist diese Industrieplattform ein unabhängiger Marktplatz für den digitalen Handel von Stahl-, Metall- und industriellen Produkten und damit auch für direkte Wettbewerber von Klöckner offen. Das Wachstum von XOM Materials soll durch externe Investoren realisiert werden, womit sukzessive auch die Unabhängigkeit des Stahlhändlers sichergestellt werden soll. Ziel von XOM Materials ist es, die Stahl- und Metallindustrie in Europa und den USA zu digitalisieren und die führende Online-Plattform für den Handel mit Industriebedarf zu werden. Mit hohen Investitionen von Branchenführern in diesem Bereich hat XOM Materials bereits mehrere namhafte Kunden. Dabei öffnet der Name Klöckner dem Startup überhaupt erst die Tür, um zum Beispiel mit den Leitern der Stahlwerke ins Gespräch zu kommen, berichtet der XOM-Geschäftsführer Tim Milde. (sas)

xom-materials.com

24. Oktober 2018