Technologieplattform Jellix bei Brütsch/Rüegger Tools

Anzeige

Der Werkzeughändler Brütsch/Rüegger Tools bietet innovative E-Business-Lösungen und einen eigenen Tool-Shop sowie moderne Industrie-4.0-Lösungen zur Beschaffung von Qualitätswerkzeugen. Auf dem Weg zur Smart Factory spielt die Technologieplattform Jellix eine ausschlaggebende Rolle.

Die Brütsch/Rüegger Tools ist ein international tätiges Handels- und Dienstleistungsunternehmen für industrielle Kunden. Das Angebot umfasst ein Vollsortiment von über 200.000 Werkzeugen und technischen Komponenten. Dahinter stehen über 900 Marken und mehr als 2000 Lieferanten.

Als Pionier in der Digitalisierung von Beschaffungsprozessen umfasst das Leistungsportfolio des Handelsunternehmens ein breites Spektrum an Beratungsdienstleistungen unter anderem in den Bereichen Lean Management, Tool-Logistik sowie Outsourcing von Beschaffungs- und Logistikprozessen.

Dabei geht es um die Digitalisierung von Beschaffungsprozessen, z. B. durch computergestützte Lagersysteme und Werkzeugverwaltung sowie die Vernetzung aller Maschinen und Geräte über eine eigens entwickelte IIoT-Plattform zur Prozessoptimierung in Echtzeit. Im Rahmen des Angebots Industrial Solutions berät Brütsch/Rüegger Tools industrielle Kunden auch beim Aufbau von Industrie-4.0-Lösungen. Hierzu können kundenspezifische Applikationen auf der Basis der Technologieplattform Jellix implementiert werden.

„Firmen müssen sich verfügbare Technologien zunutze machen, ehe es die Konkurrenz tut“, bringt es Martin Wirth, Geschäftsführer Brütsch/Rüegger Tools, auf den Punkt. Dabei liegen mithilfe von Brütsch/Rüegger Tools schon nach kurzer Zeit erste konkrete Ergebnisse vor. „In nur sechs Schritten und innerhalb eines Jahres lässt sich eine Smart Factory kreieren. Jeder Schritt gewährleistet einen unmittelbaren und nachhaltigen Geschäftsnutzen – unabhängig davon, ob der Kunde den Prozess bis zum Ende abschließt. Die erste Stufe ist innerhalb von 20 Projekttagen abgeschlossen – und die ersten Optimierungspotenziale liegen dann auf dem Tisch“, berichtet Wirth.

Was ist Jellix?

Jellix ist eine offene digitale Industrie-4.0-Plattform. Sie verknüpft alle beteiligten Maschinen und Softwareprogramme verschiedener Art und Herkunft miteinander und stellt deren Daten einheitlich und in Echtzeit dar. Zudem vernetzt sie alle internen Fertigungsprozesse, Geräte und bestehenden Datenbanken miteinander. Dabei bietet sie von Beginn an intelligente Apps zum Einsatz in den Unternehmen – unabhängig und doch kompatibel mit allen bereits intern vorhandenen Systemen. Die Daten können entweder in der Cloud oder lokal auf unternehmenseigenen Servern gespeichert werden. Als offenes System kann Jellix individuell an die Bedürfnisse angepasst werden, um mittels Software-Customizing das Potenzial in einer Produktion auszuschöpfen. Angeschlossene Geräte können individuell zentral gesteuert werden.

Seit Anfang 2018 arbeitet Willemin-Macodel, ein Hersteller von Werkzeugmaschinen aus Delémont in der Schweiz, mit Brütsch/Rüegger Tools zusammen. „Indem wir unsere Produktionsabläufe digitalisiert haben, ist für uns die Überwachung und Steuerung der gesamten Fertigung möglich – per Smartphone oder Tablet sogar unterwegs von überall aus“, beschreibt Cédric Rossé, Leiter IT bei Willemin-Macodel. „Die transparente Kontrolle der betrieblichen Abläufe ermöglicht es uns, Störfälle oft zu identifizieren, bevor sie sich überhaupt ereignen. Dies optimiert unsere Durchlaufzeiten erheblich.“

Brütsch/Rüegger Tools berät von seinem Deutschland-Sitz in Mannheim aus die Kunden und begleitet sie bei der konsequenten und kontinuierlichen Verbesserung ihrer Prozesse. Stufenweise entsteht so eine Smart Factory. Kunden ziehen während jeder Stufe unmittelbar einen Nutzen und verbessern ihr Geschäftsmodell. So sind die Kosten im Gegensatz zu bekannten teuren IT-Projekten, die Jahre benötigen, um sich zu amortisieren, in kürzester Zeit wieder eingespielt. (sas)