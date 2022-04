Digitalisierung in Deutschland. Wer jetzt ausschließlich an Datenleitungen und -netze, an Cybersicherheit und Big Data denkt, liegt falsch, meint die Autorin Nicole Gaizunas, Gründerin & Managing Director der XU Group GmbH. Ihr Unternehmen hat sich auf die Qualifizierung und Weiterbildung für die Herausforderungen der Digitalisierung spezialisiert. Für sie sind Menschen der Schlüssel für eine erfolgreiche digitale Transformation der Wirtschaft. Und weil der Weg dorthin Veränderung bedeutet, macht dies vielen Menschen Angst. Diese Menschen wieder an Bord zu holen, ist das Ziel des vorliegenden Buches. Praxisnahe Beispiele mit konkreten Lösungen und Tipps helfen dabei, den wichtigsten Erfolgsfaktor, den Mensch, bei aller Technologie nicht zu vergessen und in die neue Welt mitzunehmen. Das mit sehr viel Menschenkenntnis, Humor und Offenheit verfasste Buch kann ich allen empfehlen, die das Gefühl haben, bei der digitalen Transformation in ihrem Unternehmen nicht voranzukommen. Oder auch einfach nur so, weil es Spaß macht. Mein Lieblingskapitel: „Firmenwagen für die Gattin oder den Gatten“. (sas)

Die 44 Fallen der Digitalisierung …

und wie wir alle sie vermeiden.

Nicole Gaiziunas

Haufe-Lexware GmbH, Freiburg, 2021

Hardcover, 215 Seiten, 39,95 €

ISBN: 978–3–648–15643–8