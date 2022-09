Forschung des Berufslebens

Matthias Sutter, Direktor am Max-Planck-Institut und gefragter Redner, präsentiert in diesem Buch locker, verständlich und sehr unterhaltend aktuelle verhaltensökonomische Erkenntnisse aus dem Berufsleben und hilft dabei Laien, aber auch HR-Experten den „menschlichen Faktor“ besser zu verstehen. In 50 Kapiteln befasst er sich mit sehr vielfältigen Aspekten der Berufswelt. So analysiert er in einem die Ergebnisse methodisch einwandfreier Studien, welche Vor- und Nachteile das Homeoffices für Unternehmen und deren Mitarbeiter untersuchten. In einem anderen zeigt er auf, warum zu hohe monetäre Anreize oft eine Belastung darstellen und das Gegenteil von dem bewirken, was sie wollen: bessere Entscheidungen treffen. Dabei schöpft Sutter aus seiner eigenen Forschungsarbeit, nutzt aber auch die Ergebnisse seiner weltweiten Kollegen. „Dieses Buch ist ein hervorragendes Beispiel für Wissenstransfer aus der Grundlagenforschung heraus. Matthias Sutter gelingt es auf höchst anschauliche Art und Weise, die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit in alltagstaugliches Wissen zu übertragen.“ (Prof. Dr. Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft). Deswegen von mir eine klare Lese-Empfehlung. (sas)

Der menschliche Faktor

oder worauf es im Berufsleben ankommt. 50 verhaltensökonomische Erkenntnisse

Matthias Sutter,

Carl Hanser Verlag, München, 2022.

Fester Einband, 288 Seiten, 29,99 €

ISBN: 978–3–446-47313–3