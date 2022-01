Trotz Lieferengpässen mit Plus ins neue Jahr

Einkäufern ist der Spezialist für Verbindungselemente aus Edelstahl, individuelle Sonder- und Zeichnungsteile sowie effizientes C‐Teile-Management Lederer gut bekannt. Im Interview schaut Geschäftsführer Volker Lederer auf ein anstrengendes, aber erfolgreiches Jahr zurück und gibt Einblick in die Pläne für 2022.

Wie war 2021 wirtschaftlich für Lederer?

Volker Lederer: Es war für uns eines der herausforderndsten und besten Jahre in der nun fast 52-jährigen Firmengeschichte: Die Nachfrage explodierte buchstäblich, mit fast 90 Millionen Euro ist es das beste Umsatzergebnis aller Zeiten. Das sind 27 Prozent mehr als unser bisher bestes Jahr 2018. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht war das sehr positiv, hatte aber eine sehr hohe Arbeitsbelastung zur Folge. Auch im Onlinegeschäft ging es steil nach oben: Der Umsatz in unserem Webshop hat sich mit einem Plus von 96 Prozent auf nun 7,6 Mio. Euro nahezu verdoppelt. In unserer Vertriebssparte „Handelskunden Ausland“ haben wir sogar einen Zuwachs von über 120 Prozent erzielt. Das alles macht uns sehr stolz.

Unser Team hat an jedem Arbeitstag durchschnittlich 6,3 Millionen Artikel verschickt oder ausgeliefert. Die Gesamtzahl der in 2021 verkauften Artikel, angefangen von der kleinsten Mikro-Schraube bis hin zur drei Meter langen Gewindestange, von der wenige Zehntel-Gramm schweren Kunststoff-Unterlegscheibe bis zur 50 Kilo schweren Edelstahl-Ringschraube, lag bei 1,6 Milliarden Artikeln. Auch das ist ein extrem gutes Ergebnis.

Wie haben sich Lieferschwierigkeiten ausgewirkt?

Volker Lederer: Aufgrund der hohen Nachfrage sank unser Lagerbestand im Verlauf des ersten Halbjahres stark. Dies führte zunehmend zu Lücken im Sortiment. Extrem lange Lieferzeiten, Mangel an Containern und steigende Frachtkosten machten es uns teilweise schwer bis unmöglich, das Lager wieder normal aufzufüllen. Allerdings hat das gesamte Lederer Team in dieser Phase einen ausgezeichneten Job gemacht. Trotz massiver Arbeitsbelastung haben alle gemeinsam beständig daran gearbeitet, Kunden zufrieden zu stellen und kreative Lösungen zu finden. Natürlich hat nicht immer alles funktioniert, dennoch konnten wir diese herausfordernde Phase erfolgreich meistern.

Was glauben Sie, wie es weitergeht?

Volker Lederer: Aktuell sehen wir, dass sich die Containerverfügbarkeit verbessert und die Frachtkosten etwas nachgegeben haben. Die Lieferzeiten sind vor allem bei kleineren Schrauben noch lang, aber wir sind vorsichtig optimistisch, dass sich dies im ersten Halbjahr 2022 langsam verbessern wird. Wahrscheinlich wird der Markt für Verbindungselemente dieses Jahr ausgeglichener sein. Vor dem Hintergrund der positiven Konjunkturprognosen für die europäische Industrie sollte die Nachfrage auf einem zufriedenstellenden Niveau verbleiben. Unser Lagerbestand wird weiter steigen und die Lieferketten werden voraussichtlich Schritt für Schritt besser funktionieren. Alles in allem sind wir davon überzeugt, dass auch 2022 für uns ein sehr spannendes Jahr wird.

Was sind Ihre Ziele für 2022?

Volker Lederer: Neben ambitionierten betriebswirtschaftlichen Zielen wünschen wir uns die Rückkehr zu einem normaleren Arbeitsalltag mit mehr Präsenz im Unternehmen. Mobile Office ist gut und richtig als Schutz vor Covid. Und selbstverständlich ist das Arbeiten zu Hause heute Teil einer modernen Arbeitswelt. Berufliche und private Anforderungen lassen sich so oft besser in Einklang bringen, die Flexibilität wird erhöht und die Motivation gesteigert.

Immer mehr werden aber auch die negativen Auswirkungen von zu viel Mobile Office sichtbar: Die Kommunikation mit den Kollegen wird schwieriger, interne Kontakte und Beziehungen leiden und am Ende kann die Bindung zum Unternehmen schwächer werden. Dem möchten wir nicht tatenlos gegenüberstehen, sondern wollen in sinnvoller und überlegter Weise, natürlich immer unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, wieder ein Mehr an Miteinander am Standort anstreben.