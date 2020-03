SupplyOn auf den BME-E-Lösungstagen

Anzeige

SupplyOn präsentiert auf den BME E-Lösungstagen zwei Innovationen, mit denen sich Einkaufsprozesse schlanker und effizienter gestalten lassen – und zwar sowohl in der Beschaffung von Produktions- als auch von Nicht-Produktionsmaterial. Der „Central Procurement Hub“ bündelt als zentrales Beschaffungssystem alle Einkaufsfunktionen im Unternehmen an einer Stelle und lässt sich selbst in sehr heterogene System-Landschaften problemlos integrieren. Mit „Smart Procurement“ erhalten alle Bedarfsträger im Unternehmen Zugang zu einem intuitiven Einkaufstool, das die vorgegebenen Einkaufsprozesse und -strukturen abbildet. Auf diese Weise lassen sich unternehmensweit einheitliche Prozesse etablieren, die auf effiziente und transparente Weise alle Anforderungen an die Corporate Compliance erfüllen.

Der „Central Procurement Hub“ lässt sich selbst in sehr heterogene System-Landschaften, bestehend aus unterschiedlichen SAP-ERP-, S4/HANA- und Non-SAP-Systemen integrieren und bündelt diese an einer zentralen Stelle. Auch was die Anzahl der zu integrierenden Systeme angeht, gibt es keine Grenze nach oben. Damit lassen sich in einem zentralen Sourcing-Tool alle einkaufs-relevanten Prozesse unternehmensweit abbilden: von der Auswahl der Lieferenten und der Angebotsanfrage über das Vertragsmanagement bis hin zum Monitoring und der Analyse aller Vorgänge.

„Smart Procurement“ ermöglicht es jedem Bedarfsträger im Unternehmen – also auch aus einkaufsfernen Bereichen – eigenständig Einkaufsprozesse anzustoßen und durchzuführen. Der systemgeführte Prozess stellt dabei sicher, dass alle Vorgaben des Einkaufs sowie die Compliance-Regeln des Unternehmens eingehalten werden. Der Besteller hat dabei Zugriff auf vom Einkauf freigegebene Kataloge und Beschaffungsplattformen, kann seine Bedarfe in einer Shopping Cart bündeln und anschließend bestellen. Für individuelle Bedarfe wird der Benutzer intuitiv zum richtigen Einkaufskanal geführt.

Die beiden Tools „Smart Procurement“ und „Central Procurement Hub“ sind Teil einer umfassenden, integrierten Einkaufssuite, die SupplyOn gemeinsam mit seinem Tochterunternehmen Newtron anbietet und kontinuierlich um weitere Funktionalitäten erweitert. Auf den BME-E-Lösungstagen stellen SupplyOn und Newtron die Einkaufssuite mit den neuen Tools erstmals gemeinsam vor.

Über den Anbieter

SupplyOn bietet Software-as-a-Service Lösungen für die Fertigungsindustrie an. Die Lösungen sind für die Branchen Automotive, Aerospace, Railway und Manufacturing optimiert. Unterstützt werden Prozesse für Lieferantenmanagement, Einkauf, Beschaffung, Logistik, Transport sowie Qualitätsmanagement. Mit Lösungen für Visualisierung, Analyse und künstlicher Intelligenz kann die gesamte Supply Chain in einem dynamischen globalen Umfeld gesteuert werden.

Das SupplyOn Netzwerk nutzen weltweit über 65.000 qualifizierte Industrieunternehmen aus 70 Ländern, darunter Airbus Group, BMW Group, Bombardier, BorgWarner, Bosch, Continental, Deutsche Bahn, DEUTZ, Kautex Textron, Liebherr, Oerlikon, Safran, Schaeffler, Schindler, Siemens, Thales und ZF.

Die Gesellschafter der SupplyOn AG sind die Robert Bosch GmbH, die Continental AG, die ZF Friedrichshafen AG und die Schaeffler AG. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von München und weiteren Büros in Europa, USA und China wurde im Jahr 2000 gegründet.

Weitere Informationen: www.SupplyOn.com

3. März 2020