BME-Symposium: Hochkarätige Keynote Speaker

Nur noch wenige Tage, dann ist es wieder soweit. Über 2.000 Teilnehmer erwartet der BME zum 53. Symposium Einkauf und Logistik im Hotel Intercontinental in Berlin. Termin des größten Summits für Einkaufs- und Logistikverantwortliche sowie Supply Chain Manager in Europa ist der 14. bis 16. November 2018.

Unter dem Motto „Transformation jetzt“ geben über 100 Referenten einen Überblick über Strategien und Trends in Einkauf, Supply Chain Management und Logistik. Sie diskutieren, wie Großunternehmen und KMU ihre Organisation zukunftsfähig aufstellen und die Potenziale der Digitalisierung voll ausnutzen können.

Auf dem BME-Symposium geben sich auch dieses Jahr wieder hochkarätige Keynote Speaker den Staffelstab im Plenum in die Hand. Freuen Sie sich u.a. auf folgende Redner:

Dr. Richard Lutz , Vorstandsvorsitzender, Deutsche Bahn AG

Dr. Ariane Reinhart , Mitglied des Vorstands, Personal, Arbeitsdirektorin HR, Continental AG

Rafael Hostettler , Neuro-Robotiker, Start-Up-Unternehmer und Projektleiter Roboy

Bruce Dickinson , Commercial Pilot, Entrepreneur, Chairman of Cardiff Aviation and Lead Singer of Iron Maiden

Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg , Chairman Spitzberg Partners LLC; Bundesminister a. D.

Claas Radtke , Executive Vice President Global Procurement, CPO, Weidmüller Group

Vera Schneevoigt , Managing Director und Head of Product Supply Operations, Fujitsu Technology Solutions

Dr. Thomas Erwin , Partner, Global Head of KPMG Lighthouse, Center of Excellence for Data & Analytics and Intelligent Automation, KPMG AG

Horst Wiedmann , Vorstandsvorsitzender BME e.V., und Senior Vice President, Leiter Strategische Materialwirtschaft und Zentrale Services, ZF-Konzern, ZF Friedrichshafen AG

Dr. Michael Nießen , CPO, Deutsche Post DHL Group

BME-Innovationspreisträger 2018

Im Plenum präsentieren die Keynote Speaker ihre Transformationsstrategien:

Welche Herausforderungen stellen sich auf den Märkten in den nächsten Monaten?

Was ist die neue Rollenverteilung zwischen Mensch und Maschine?

Wie kann die digitale Transformation gelingen und wie werden Mitarbeiter mitgenommen?

Das diesjährige Symposiums-Programm orientiert sich an den aktuellen Megatrends in Einkauf, Materialwirtschaft, Supply Chain Management und Logistik. So stehen unter anderem folgende Themen auf der Agenda:

Trends für Einkauf und SCM 2025

Integriertes Einkaufscontrolling und Performance Management

Disruptive Technologien in der Praxis

Kosten frühzeitig durch Value Management beeinflussen

Smart Factory: Auswirkungen auf das Supply Management

Erfolgreicher Einkauf im Mittelstand

Leadership in der digitalen Zukunft

Neben den bewährten Veranstaltungsformaten wie Morning Specials, Solution Foren und Praxisvorträgen wird der BME im Rahmen seines Veranstaltungs-Highlights auch zahlreiche neue Formate einführen:

Start-Up-Arena

Start-ups aus dem Procurement- und Supply Chain Management-Umfeld präsentieren ihre innovativen Lösungen in kurzen Pitches.

Poster Sessions

Der BME präsentiert während des BME-Symposiums aktuelle Studien, Whitepaper und Abschlussarbeiten mit dem Ziel, Wissenschaft und Praxis näher zusammen zu bringen.

Networking Sessions

In den Networking Sessions treten Sie schnell und unkompliziert mit anderen Teilnehmern, die sich für die gleichen Interessengebiete interessieren, in Kontakt.

Speakers Corner

In jeder Fachkonferenz besteht die Möglichkeit zur gezielten Kontaktaufnahme mit den Referenten.

World Cafés und Marktplätze

Halbtägige Marktplätze bieten die Möglichkeit zum Networking und Informationsaustausch.

In der begleitenden Fachausstellung des Symposiums zeigen rund 100 Unternehmen und Dienstleister Lösungen für effizientes Einkaufs- und Logistikmanagement.

Neu: Die Fachausstellung wird sich stärker als bisher nach Themenfeldern gliedern – somit können die Teilnehmer noch schneller und effizienter mit den passenden Anbietern in Kontakt treten. Attraktive Abendveranstaltungen runden das Symposiums-Programm ab.

Weitere Infos:

natalie.popoola@bme.de

www.bme-symposium.de

24. Oktober 2018