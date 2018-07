Globale und strukturelle Veränderungen professionell bewältigen

Anzeige

Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ) bringt vom 11. bis 12.10.2018 in Wien Spitzenvertreter namhafter Industrieunternehmen aus Österreich und Deutschland an einen Tisch. Motto des Einkäufergipfels: „Digital Economy – Wie der Einkauf mit globalen und strukturellen Veränderungen professionell umgeht. Der Wertbeitrag des Einkaufs zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen“. Rund 150 Teilnehmer aus Wissenschaft, Praxis und Politik diskutieren über Entwicklungen der Digitalisierung und der geopolitischen Wirtschaftsentwicklungen im Kontext von Versorgung, Waren- bzw. Leistungsströmen und Digitalisierung der gesamten Lieferketten. Die Agenda sowie die Referenten/Diskutanten können auf der BMÖ-Homepage eingesehen werden. Dort gibt es auch die Möglichkeit zur Anmeldung.

23. Juli 2018