Webshop für Verpackungen verkauft auch Kleinstmengen

Vor einem Jahr startete Smurfit Kappa seinen B2B-Onlineshop für Verpackungen. Insbesondere die Nachfrage nach kleinen Mengen stieg. Einer der Gründe dafür ist der Anstieg beim Onlinehandel aufgrund der Corona-Krise. Des Weiteren ist die gute Entwicklung auch auf die allgemeine Papierknappheit zurückzuführen.

Der Webshop verfügt über ein Angebot an standardisierten Verpackungen sowie spezialisierte Lösungen. Dabei lassen sich die Produkte auch in Kleinstmengen bestellen. Geliefert wird frei Haus binnen weniger Werktage. Die Produkte lassen sich in drei Kategorien einteilen: Kartonagen, Polstern & Schützen sowie Kleben & Verschließen. (sd)

www.smurfitkappa.de