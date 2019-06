Neuigkeiten von der Transport Logistic

Anzeige

Timocom will Transport- und Logistikunternehmen den Weg ins digitale Zeitalter ermöglichen. Auf der Fachmesse Transport Logistic 2019 in München präsentiert der IT-Dienstleister ein umfassendes System aus neuen Anwendungen, Schnittstellen und Partnern, das Logistiker in allen Bereichen des Transportprozesses digital unterstützt. „Wir wollen Innovationen, die unsere Kunden täglich voranbringen, so einfach zugänglich machen wie Strom aus der Steckdose“, sagt Gunnar Gburek, Unternehmenssprecher der Timocom. Dafür erweitert Timocom sein Smart Logistics System. Es ergänzt die Fracht- und Laderaumbörse, die Teil des Systems ist, um innovative digitale Anwendungen, beispielsweise zur Auftragsabwicklung. „Unser Ziel ist es, für unser Netzwerk aus Kunden und Partnern zum digitalen Grundversorger der europäischen Logistikbranche zu werden“, so Gburek.

Rund 100 Millionen Euro will das IT-Unternehmen bis 2030 in den Ausbau seines Systems investieren und die Zahl seiner Kunden in diesem Zeitraum mit 100.000 mehr als verdoppeln. Im Zuge der weiteren Internationalisierung soll die Zahl der Mitarbeiter in den kommenden elf Jahren um 300 auf 800 wachsen.

Smart APIs ermöglichen Datenaustausch mit dem Smart Logistics System

Neue Schnittstellen vereinfachen Unternehmen den Zugang zum Smart Logistics System. Sogenannte Smart APIs bieten Kunden die Möglichkeit, sich über ihre bereits vorhandene Logistiksoftware mit dem System zu verbinden. Der Zugang zu den Anwendungen erfolgt jeweils über eine einzige Schnittstelle. So können sich Unternehmen beispielsweise über die Smart API Transportaufträge mit mehr als 43.000 potenziellen Geschäftspartnern im System verbinden und aus der eigenen Logistiksoftware heraus Transportaufträge versenden und empfangen.

Daten mit Netzwerkpartnern teilen

Teil des Systemgedankens ist die Integration von starken Partnern. Mit Cargoclix und Krone Telematics hat Timocom zwei weitere namhafte Unternehmen an Bord, mit denen routenbezogene GPS-Daten über das System geteilt werden können. So ist es Auftraggebern möglich, Transporte auf Basis von Echtzeitdaten zu planen, zu managen und zu optimieren. Bereits heute sind europaweit schon 246 Telematikanbieter in das Smart Logistics System integriert. Neue Partner sind außerdem die Logistiksoftware-Anbieter Doll + Leiber, Lavid Software, Transdata, C-Informationssysteme und Logistiqo. „Logistik lebt von Vernetzung. Diese können wir über Schnittstellen-Partner, die in unser System integriert werden, heute nahezu durchgehend digital gewährleisten“, sagt Timocom Portfoliomanager Philipp Schmidt. Hintergrund ist, das System zukünftig auch für Drittanwendungen zu öffnen.

Neue System-Startseite mit bedarfsgerechter Nutzerführung

Sichtbares Zeichen des Systemzeitalters bei Timocom ist die neu gestaltete und strukturierte Startseite als Einstieg zu den verschiedenen Smart Apps des Systems. Sie führt die über 130.000 Nutzer mit wenigen Klicks durch die Systemvielfalt und schafft einen einfachen Zugang zu den gewünschten Anwendungen. „Die neue System-Startseite ist sehr viel übersichtlicher und intuitiver, da sie unterschiedliche Nutzergruppen und Bedarfssituationen gezielt anspricht“, erläutert Timocom Marketing Direktorin Pélagie Mepin. So können Unternehmen die digitalen Anwendungen beispielsweise zur Steuerung von Ausschreibungen, zur Routenoptimierung oder zum Tracking direkt auswählen.

„Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit bieten, ihre Logistik zu erweitern, zu verbessern und ihren Handlungsspielraum zu vergrößern“, so Mepin. (sas)

5. Juni 2019