BOM Connector unterstützt beim der Lieferantensuche

Konnten EMS-Unternehmen noch vor vier bis fünf Jahren Lieferungen und Preise relativ zuverlässig prognostizieren, erschwert die zunehmende Bauteilknappheit eine vorausschauende Beschaffung. Dieser Herausforderung begegnet CircuitByte mit der Software BOM Connector (BC). BC ist die Lösung für zwei der größten – und sich direkt auf die Effizienz auswirkenden – Probleme für EMS-Fertiger: Kunden-Stücklisten und Angebotserstellung.

Mit dem BC hat das Unternehmen CircuitByte eine funktionale Software entwickelt, die auf die Beschaffung von elektronischen Bauteilen zugeschnitten ist. Der BC kalkuliert Angebote, indem er innerhalb kürzester Zeit interne und externe Bezugsquellen ausliest. Zudem kann das Programm neben den Aufwendungen für den Materialeinkauf auch spezifische Prozess- und Produktionskosten berücksichtigen.

Die Software lässt sich in bestehende MES-Systeme einbinden, sie kann alle CAD-Formate verarbeiten und unterschiedlich gestaltete Stücklisten importieren. Ein äußerst vorteilhaftes Leistungsmerkmal ist dabei das „BOM-Scrubbing“. Die ursprünglich lediglich als Basisfunktion für die Angebotserstellung entwickelte Technologie bringt Stücklisten auf Vordermann. Inzwischen hat sich dieses Ausstattungsattribut jedoch als äußerst nützlich herauskristallisiert. Ohne dieses Tool sind oftmals ein oder gar mehrere Mitarbeiter über Stunden hinweg mit der manuellen Bearbeitung von Stücklisten befasst.

Funktionale Vielfalt

Mit der API -Schnittstelle (Application Programming Interface) „DistiDirect“ bietet die Software eine weitere wichtige Funktion. Der BC ist hierüber direkt mit den Datenbanken etablierter Distributoren wie zum Beispiel Avnet, Digi Key und Farnell verbunden. Das zeitaufwendige Abfragen der Preise und der Lieferbedingungen eines Anbieters über dessen Webpage oder per E-Mail kann somit ebenso entfallen wie das anschließende Einpflegen der Daten beispielsweise in eine Excel-Tabelle. „Anfangs wurde der BOM Connector am Markt durchaus als Konkurrenzprodukt wahrgenommen“, sagt Kevin Decker-Weiss, Sales Director von CircuitByte. „Schließlich müssen Interessenten die spezifischen Unternehmensportale nicht mehr manuell besuchen. Inzwischen haben aber die Vorteile überzeugt, die unsere Software bietet.“

So ruft das Programm sekundenschnell detaillierte Bauteilinformationen und Produktpreise direkt aus dem ERP oder über externe Quellen wie zum Beispiel der Suchmaschine für elektronische und industrielle Teile „Octopart“ ab. Überdies ist „Disti direkt“ mit einem „Best Price-Automatismus“ ausgestattet und kann somit auch die preisgünstigste Bestellmenge vorschlagen. Liegt der Fokus hingegen auf der schnellstmöglichen Bauteilebeschaffung, werden Verfügbarkeiten lieferantenübergreifend überprüft. Nutzer können Bauteile als bevorzugt, alternativ und geblockt markieren. Zudem können sie Lieferanten sperren. Ein weiterer wichtiger Baustein ist das Obsoleszenz-Management. Denn letztlich hilft es Kunden nichts, wenn ein Bauteil kostengünstig angeboten, dann aber in absehbarer Zeit abgekündigt wird.

Nutzer können außerdem insbesondere bei der manuellen Bauteileauswahl von Erfahrungswerten profitieren, die sich aus bereits abgewickelten Aufträgen ableiten lassen. So zeigt der smarte BC auf, welche Komponenten bislang bei welchem Lieferanten in welcher Stückzahl bezogen wurden. Die Software erstellt Varianten und Revisionen der Workflow-Management Prozesse und greift überdies auf die Datenbank SCIP zu, um beispielsweise Daten zu den Richtlinien RoHS und REACH zur Verfügung zu stellen.

Smarte Partnerschaft

Als Smart Expert Partner der Firma Siemens vertreibt CircuitByte zudem das Process Preparation Tool Valor PP. Dieses Programm ermöglicht es, beispielsweise auch Abläufe, Prozesse und Maschinenzeiten in die Kostenkalkulation einzubinden. Werden die Digitalisierungssoftware von Siemens und der BOM ConnectorTM kombiniert, ergeben sich wesentliche Synergieeffekte. Siemens hat den BC daher in seinen Vertriebskatalog aufgenommen, weshalb das Programm nun weltweit angeboten wird.

Zudem hat Siemens die Weiterentwicklung der Software finanziell unterstützt. So sorgt der BOM Connector Version 10 in Kombination mit Valor PP anhand weniger Arbeitsschritte für eine effiziente und durchgängige Lieferkette. Demgemäß profitieren sowohl Beschaffer als auch Fertiger von zahlreichen Optionen, die sich aus der zentralen Aufbereitung von Daten für High Mix, High-Value oder Low-, Mid-, Large-Volume Produktionsprogrammen ergeben. Mit dem Baustein „Supply Chain 4.0 Connectivity Solution” lassen sich hingegen spezifische Einkaufsquellen an Valor PP anbinden. Der „Element Project & Production Cost Calculator“ (PCC) ermöglicht zum Beispiel die vollständige Kalkulation von Material- und Prozesskosten für die SMT-, THT- und die Handbestückung. Die Funktion „Active Directory“ wiederum dient der Verwaltung von Zugangsrechten.

Zeitgleich ist die Entwicklung weiterer Softwarekomponenten bereits in Planung. So soll der BC zukünftig über eine künstliche Intelligenz verfügen. Ziel ist es, weltweit Preisentwicklungen beobachten und analysieren zu können, um einen noch detaillierteren strategischen Bauteileinkauf zu ermöglichen.

Weitere Infos: bomconnector.com