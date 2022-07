Strategische Partnerschaft zur Gestaltung der Materiallieferkette

Die Deutsche Aircraft und thyssenkrupp Aerospace geben heute, 18.7.2022, bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung einer Materiallieferkettenlösung für das Flugzeug D328ecoTM eingehen. thyssenkrupp Aerospace, ein Unternehmen von thyssenkrupp Materials Services, wird für die Gestaltung der Materialplanungs- und Beschaffungsprozesse zwischen mehreren Material- und Unterlieferanten verantwortlich sein.

Die Supply-Chain-Experten von thyssenkrupp Aerospace werden gemeinsam mit der Deutschen Aircraft die Basis für eine Control-Tower-Lösung entwickeln, die eine optimale Koordination der Lieferströme gewährleistet. Im Mittelpunkt der Lösung steht eine transparente und zentralisierte Datenauswertung, um Angebot und Nachfrage innerhalb des Produktionsnetzwerks aufeinander abzustimmen und veraltete Bestände und Materialengpässe zu vermeiden.

Frühzeitige Integration

Patrick Marous, CEO von thyssenkrupp Aerospace, sagt: „Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit Deutsche Aircraft. Wir glauben, dass der beste Weg zur Gestaltung einer effizienten und belastbaren Lieferkette darin besteht, einen strategischen Partner frühzeitig in die Wertschöpfungskette des Flugzeugherstellers zu integrieren. Unsere Control-Tower-Lösungen sind auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten und werden in einem kooperativen Co- Creation-Prozess entwickelt.“

Klimafreundlichere Lieferkette

Dave Jackson, CEO von Deutsche Aircraft, sagt: „Gemeinsam mit thyssenkrupp Aerospace haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Luftfahrtindustrie in Richtung einer klimafreundlicheren Lieferkette voranzutreiben und neue Maßstäbe bei neuen Flugzeugherstellungsprozessen zu setzen. Obwohl diese Initiative stark in Deutschland verankert ist, ist sie Teil eines globalen Engagements, die Art und Weise zu verändern, wie unsere Partner in der Lieferkette umweltfreundlichere Strategien anbieten können, um letztendlich die Umweltauswirkungen solcher groß angelegten Fertigungsprojekte zu reduzieren.“

Maximilian Fahr, Director of Supply Chain bei Deutsche Aircraft, fügt hinzu: „Die strategischen Fähigkeiten von thyssenkrupp Aerospace werden in der gesamten Lieferkette erhebliche Vorteile bringen und es ermöglichen, Beschaffungsentscheidungen zu treffen, insbesondere in Zeiten, in denen die Resilienz globaler Lieferketten vor Herausforderungen steht. Die Digitalisierung der Lieferkettenströme wird ein proaktives Risikomanagement ermöglichen und eine fortschrittliche Risikomanagementkultur in der gesamten Lieferkette vorwegnehmen.“

Materials as a Service

Die Partnerschaft mit der Deutschen Aircraft ist ein weiterer Schritt in der Strategie von thyssenkrupp Aerospace, seinen Kunden „Materials as a Service“ anzubieten. Als einer der weltweit führenden Supply-Management- und Third-Party-Logistics (3PL)-Dienstleister auf dem Rohstoffmarkt bietet thyssenkrupp Aerospace End-to-End-Lösungen für den Aufbau belastbarer und digitaler Lieferketten. Das Dienstleistungsportfolio des Unternehmens ist modular und skalierbar und umfasst alle Entwicklungsstufen vom Design bis zum Management und Betrieb der Lieferkette für seine Kunden.

Mit der D328ecoTM treibt die Deutsche Aircraft den Übergang der Luftfahrt in eine klimafreundlichere Zukunft voran, indem sie ein Flugzeug entwickelt, das umweltfreundlicher und effizienter im Betrieb, aber auch in der Produktion ist. Die Deutsche Aircraft wählt ihre Zulieferer und Partner konsequent aus, um nachhaltigere Prozesse zu entwickeln, die eine höhere Effizienz und Kosteneinsparungen gewährleisten.

thyssenkrupp Aerospace ist ein weltweites Unternehmen, das Supply-Chain-Lösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie anbietet. Das Netzwerk des Unternehmens umfasst mehr als 40 Standorte in über 20 Ländern. Zu den mehr als 3500 Kunden zählen die weltweit größten Hersteller der Luft- und Raumfahrtindustrie und ihre Zulieferer. thyssenkrupp Aerospace bietet Supply Chain Management sowie eine breite Palette von Lieferketten- und Fertigungsdienstleistungen. Dazu gehören die Beschaffung von Rohstoffen, Lagerhaltung, Präzisionsbearbeitung, Logistik für Dritte und Just-in-time-Lieferung. (sas)