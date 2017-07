Geschäftsreisen ab 2018 wieder teurer

Anzeige

Im nächsten Jahr steigen die Kosten für Geschäftsreisen an. Das besagt der viertel jährliche Global Travel Forecast. Die Prognose sieht eine Erhöhung um bis zu vier Prozent vor. Die Vorhersage wird vom globalen Geschäftsreiseanbieter Carlson Wagonlit Travel und der GBTA Foundation herausgegeben, der Bildungs- und Forschungsstiftung der Global Business Travel Association (GBTA). Der 2018 Global Travel Forecast zeigt, dass die weltweiten Flugtarife im kommenden Jahr wahrscheinlich um 3,5 Prozent höher liegen werden, Hotelpreise um 3,7 Prozent, Bahn, Bus und Taxi um 0,6 Prozent – bedeutend weniger als die für 2018 erwartete Inflation von drei Prozent.„Die höheren Preise spiegeln den Wirtschaftsaufschwung und die steigende Nachfrage wider“, erläutert Kurt Ekert, President und Chief Executive Officer von Carlson Wagonlit Travel. „Die weltweiten Zahlen dieser Prognose können als aussagekräftige und führende Indikatoren dafür gesehen werden, was das Jahr 2018 für Unternehmen bringt – wir erwarten höhere Ausgaben.“

„Geopolitische Risiken, Unsicherheiten in Schwellenländern und das sich ständig wandelnde politische Umfeld in Europa und den USA bedeuten, dass Travel Manager mehr Aspekte als je zuvor berücksichtigen müssen, wenn sie ihre Reiseprogramme gestalten“, sagt Jeanne Liu, Vice President of Research der GBTA Foundation. „Die erfolgreichsten Programme werden sowohl die geopolitischen Risiken als auch die sich schnell ändernde Leistungsträger-Landschaft im Auge behalten, sie werden ihre Strategie häufig auf den Prüfstand stellen und bei Bedarf anpassen müssen.“

26. Juli 2017