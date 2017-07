Lapp läutet Generationswechsel ein

Anzeige

Beim Stuttgarter Kabelhersteller Lapp übernimmt die nächste Generation das Ruder.

Zum 1. Juli hat Ursula Ida Lapp (87), die Mitbegründerin des Familienunternehmens, den Vorsitz des Aufsichtsrates der U.I. Lapp GmbH abgegeben. Sie werde als Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrates dem Unternehmen künftig beratend zur Verfügung stehen, teilte der Kabelhersteller mit. Ihr Sohn Andreas Lapp (61), bisher Chef der U.I. Lapp, wechselt in das Kontrollgremium und übernimmt dort den Vorsitz. Vorsitzender der Geschäftsführung der U.I. Lapp ist seit 1. Juli sein Neffe Matthias Lapp (34). Seine Position als Chef der Dachgesellschaft, der Lapp Holding AG, wird Andreas Lapp unverändert behalten. „Ich freue mich, dass wir mit diesem Schritt die langfristige Unternehmensnachfolge in unserem Familienunternehmen sicherstellen können und nun mit Matthias Lapp einen neuen CEO mit weitreichender Erfahrung in Führungspositionen, bei beruflichen Stationen im Ausland sowie in unserem Unternehmen begrüßen können“, wird Andreas Lapp in der Mitteilung zitiert. Matthias Lapp ist seit 2010 in der Lapp Gruppe tätig. Seit 2013 ist er Exportleiter und seit Herbst 2016 der stellvertretende Chef der U.I. Lapp GmbH. Ursula Ida Lapp hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Oskar 1959 den Kabelhersteller gegründet.

