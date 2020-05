Medienbeschaffung

Anzeige

Die Axel Springer SE übergibt nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit den iKiosk an Schweitzer Fachinformationen oHG. Schweitzer Fachinformationen hat zum 1. Mai 2020 den Betrieb, die Steuerung und die Weiterentwicklung von iKiosk übernommen.

Der iKiosk wurde 2010 von Axel Springer SE als eine der ersten E-Paper-Applikationen im deutschen Markt gegründet. Mittlerweile stehen im iKiosk über 1000 digitale Zeitungen und Zeitschriften von über 200 Verlagen zur Verfügung. Das Angebot richtet sich unter anderem an Verbraucher, Unternehmen jeder Größe und auch öffentliche Einrichtungen.

Seit 2016 bieten Axel Springer und Schweitzer Fachinformationen in Kooperation Unternehmen, Institutionen und Verlagen eine Plattform für die einfache Bereitstellung und Nutzung der Verlagsprodukte an. Zum 1. Mai 2020 hat Axel Springer den iKiosk an Schweitzer Fachinformationen übergeben, die als verlagsneutraler Anbieter den Betrieb, die Steuerung und die Weiterentwicklung von iKiosk übernehmen. Das Titelangebot soll weiter ausgebaut und auch weiteren Anwendergruppen zur Verfügung gestellt werden.

„Wir sind davon überzeugt, dass dieser Wechsel zu Schweitzer Fachinformationen als verlagsneutralem Anbieter das Produkt iKiosk – und damit auch alle Publikationen – weiter stärken wird. Auch Axel Springer wird seine Titel wie DIE WELT und BILD nach wie vor über den iKiosk vertreiben“, sagt Michael Fischer, Geschäftsführer Sales Impact GmbH, der Vertriebsorganisation der Axel Springer SE.

„Die Übernahme von iKiosk ist ein wichtiger Baustein für die Versorgung unserer Kunden mit digitalen Medien. Sie ermöglicht den weiteren Ausbau unserer Schweitzer Plattform für die Bereitstellung und Nutzung von Informationsprodukten. Wir freuen uns sehr, dass wir auch das komplette Team für uns gewinnen konnten und heißen die neuen Kolleginnen und Kollegen, aber auch unsere Verlags- und Technologiepartner herzlich willkommen“, so Philipp Neie, Geschäftsführer von Schweitzer Fachinformationen.

Schweitzer Fachinformationen

Die Kernkompetenz von Schweitzer Fachinformationen ist die Beschaffen, Verwalten und Nutzen von digitalen und gedruckten Medien für B2B-Kunden. Unternehmen profitieren von einem vollständig in die E-Procurement-Umgebung integrierten und optimierten Beschaffungsprozess. Umfangreiche Services können individuell kombiniert werden. Die Unternehmen der Schweitzer Fachinformationen haben über 600 Beschäftigte.

Über iKiosk

iKiosk ist eine verlagsübergreifende Plattform für Zeitungen und Zeitschriften. Mehr als 200 Verlage bieten dort insgesamt über 1000 verschiedene Publikationen als ePaper an. Den iKiosk gibt es seit 2010 und inzwischen als App für iOS und Android sowie als Webseite.

ikiosk.de