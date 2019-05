Jungheinrich – Dr. Lars Brzoska neuer Vorstandsvorsitzender

Anzeige

Die Aktionäre der Jungheinrich AG haben auf der heutigen Hauptversammlung in Hamburg die Dividende für das Geschäftsjahr 2018 mit 0,50 € je Vorzugsaktie beschlossen. Der Vorstandsvorsitzende Hans-Georg Frey stellte in seiner Rede die positive Unternehmensentwicklung im Jahr 2018 sowie der Monate Januar und Februar 2019 vor. Vor 600 Aktionären und Gästen blickte er in seiner letzten Hauptversammlung als Vorstandsvorsitzender der Jungheinrich AG auf 12 Jahre Amtszeit zurück. Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Peddinghaus konkretisierte vor den Aktionären sein bereits im Sommer 2018 angekündigtes Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat. Ende August dieses Jahres wird er sein Mandat niederlegen. Die Hauptversammlung wählte daraufhin Hans-Georg Frey zum Mitglied des Aufsichtsrates zum 1. September 2019.

Wolff Lange erklärte stellvertretend für die beiden Gesellschafterfamilien Wolf und Lange: „Im Namen der Familien Wolf und Lange danke ich Jürgen Peddinghaus für sein außergewöhnliches Engagement und seine tiefe Verbundenheit zu Jungheinrich.“

Dem Wunsch beider Gesellschafterfamilien entsprechend wechselt Hans-Georg Frey nach seinem Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender ab September in den Jungheinrich-Aufsichtsrat und folgt dort als Vorsitzender auf Jürgen Peddinghaus. Dies sichere die Kontinuität in der Führung des Unternehmens zum Wohle des Konzerns und aller 18.000 Mitarbeiter.

Mit Dr. Lars Brzoska bekommt Jungheinrich einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der das Unternehmen seit fünf Jahren aus verschiedenen Vorstandspositionen, zunächst als Vertriebs- und aktuell als Technikvorstand, kennt und maßgeblich am Erfolg der vergangenen Jahre mitgearbeitet hat. Er verfügt damit über eine Expertise und herausragende Qualifikation für diese Aufgabe. Mit einem Nachfolger aus den eigenen Reihen, der jahrelang sehr vertrauensvoll mit Hans-Georg Frey zusammengearbeitet hat.

