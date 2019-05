Austausch zwischen Einkaufsexperten zum Thema "Digitalisierung im Einkauf"

Anzeige

Der zweite Würzburger Digitalisierungstag am 27. Juni zeigt auf, welche digitalen Technologien heute bereits in der Anwendung sind und welche Erfahrungen mit ihnen gemacht wurden. Dazu gehören die Themen Data Analytics, Künstliche Intelligenz, Social Media Monitoring und die Plattform Revolution. Das Treffen steht unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Roland Bogaschewsky, der an der Universität Würzburg den Lehrstuhl für BWL und Industriebetriebslehre innehat. Organisiert wird die Veranstaltung vom Centrum für Supply Management, eine Beratungsinstitution, die aus dem Lehrstuhl gegründet wurde. Das Programm ist auf der Webseite verfügbar, die Preise orientieren sich an denen des letzten Jahres. (sd)

Mehr Informationen:

www.cfsm.de/digitalisierungstag

29. Mai 2019