Ariel Bardin wird Chief Product Officer bei Celonis

Celonis, der globale Marktführer im Bereich Execution Management, gibt heute die Ernennung von Ariel Bardin zum Chief Product Officer bekannt. Bardin verantwortet die Produktstrategie sowie die Entwicklung aller Angebote rund um das Execution Management System (EMS) von Celonis. Er gehört dem Executive Team von Celonis an und berichtet direkt an Alexander Rinke, Co-CEO und Mitgründer von Celonis.

Bardin war 16 Jahre Vice President of Product Management bei Google. In dieser Zeit entwickelte und verantwortete er einige der erfolgreichsten Produkte von Google, wie beispielsweise Google Payments. Zudem leitete er die Teams für die gesamte ”Creator”-Produktpalette von YouTube und stand fast ein Jahrzehnt lang an der Spitze der für Google AdWords zuständigen Produktteams. Diese innovativen Produkte haben die Art und Weise wie Menschen in der digitalen Welt Inhalte erstellen, bezahlen und Werbung treiben, stark beeinflusst. Nun kommt Bardin zu Celonis, um Unternehmen mittels datenbasiertem Execution Management neue Möglichkeiten zu eröffnen.

„Prozessdaten nutzen und daraus einen Vorteil für Kunden kreieren, ist wohl eine der größten Herausforderungen, aber auch Chancen unserer Generation“, so Ariel Bardin.

Als Chief Product Officer wird Bardin die Produkt-Roadmap und Strategie für das Celonis Execution Management System leiten. Seine Aufgabe ist es zum einen, eine skalierbare Plattform für die Celonis-Ökosystempartner zu schaffen und zum anderen, Produkte zu entwickeln und zu realisieren, die jedem Unternehmen eine intelligente Nutzung von Echtzeit-Daten in großem Stil ermöglichen.

Celonis unterstützt Unternehmen dabei, ihre Daten zielgerichtet zu nutzen. Das Celonis Execution Management System baut auf der marktführenden Process-Mining-Technologie des Unternehmens auf und stellt eine ganze Reihe von Anwendungen, Plattform-Funktionen sowie das neue Celonis Studio bereit, um Ineffizienzen in Milliardenhöhe zu beseitigen, eine bessere Customer Experience zu bieten und den CO2-Ausstoß zu verringern. Celonis hat Tausende von Kunden und seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und New York City, USA, und verfügt weltweit über 15 Niederlassungen. (sd)

www.celonis.com/de