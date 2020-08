Reale Verkaufsfiliale für Geschäftskunden ergänzt Online-Handel

Anzeige

Conrad Electronic hat seine Sourcing Platform um einen realen B2B-Shop erweitert. Seit dem 1. Juli 2020 stehen Businesskunden im Medienpark Hürth persönliche Ansprechpartner und Technikexperten zur Verfügung.

„Das ideale Zusammenspiel von Menschen und Maschinen ist unserer Überzeugung nach entscheidend für eine zukunftsweisende Plattformökonomie“, erläutert Ralf Bühler, CSO B2B bei Conrad Electronic. „Mit unserem ersten, ausschließlich für Geschäftskunden zugänglichen Shop gehen wir den Weg in Richtung ‚B2B first‘ konsequent und ermöglichen unseren Kunden die ideale Verzahnung dieser zwei Welten, die ihnen einfache, schnelle und umfassende Beschaffung aus einer Hand ermöglicht”, so Bühler weiter. Die Businesskunden-Betreuer der Filiale in Hürth kommen für eine Beratung auch direkt in den Betrieb. Und wenn die Zeit knapp oder Not am Mann ist, fahren die Conrad-Experten sogar direkt auf die Baustelle, um dringend benötigte Teile zu liefern bzw. mit technischem Know-how zu unterstützen. Außerdem gibt es im neuen B2B Shop die Möglichkeit, direkt vor Ort kleinere Reparaturen elektronischer Art vorzunehmen. (sas)

