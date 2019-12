Verbessertes Geschäftsreisemanagement

Anzeige

Die Expedia Group gibt bekannt, dass BP die Geschäftsreisesparte Egencia auserkoren hat, um ihr globales Geschäftsreiseprogramm zu unterstützen. Egencia hat die Zusammenarbeit mit der BP bereits begonnen, um das Geschäftsreisemanagement-Programm umzugestalten und deren Mitarbeitern somit einfache, intuitive und konstante Erfahrungen zu bieten. Von Gelegenheitsreisenden bis hin zu Vielfliegern und Reisekoordinatoren werden alle Mitarbeiter der BP auf eine breit gefächerte Auswahl Zugriff haben und gleichbleibende Buchungserfahrungen sammeln können – auf jedem Gerät und überall auf der Welt. Darüber hinaus wird die BP dank der vollständig integrierten Geschäftsreiseplattform von Egencia die Vorteile einer einheitlichen Herangehensweise zur Verwaltung ihres Geschäftsreiseprogramms genießen können. Beispielsweise müssen Änderungen am Programm nur einmal vorgenommen werden und die Updates werden überall durchgeführt. Die BP wird Analytics Studio von Egencia nutzen, das Online-, App- und Offline-Buchungsdaten an einem zentralen Ort bündelt und Travel-Managern so die Richtlinieneinhaltung, das Erreichen der Online-Buchungsrate sowie das Erkennen von Einsparungspotenzial erleichtert. Dank Daten und Analysen in Echtzeit kann die BP sich ein Bild davon machen, auf welche Weise ihr Geschäftsreiseprogramm einen strategischen Mehrwert schafft, und Möglichkeiten zur Optimierung erkennen. (sd)

15. Dezember 2019