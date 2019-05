Lieferantenauszeichnung

Anzeige

Die Langer GmbH & Co. KG wurde von ElringKlinger zum Lieferant des Jahres 2018 im Bereich Komponenten ausgezeichnet. Die Verleihung des Awards fand am 15. Mai 2019 am Langer-Sitz in Illmensee statt.

Die 1975 gegründete Langer GmbH & Co. KG beliefert ElringKlinger unter anderem mit Spritzgussteilen. Dabei entwickelte sich ElringKlinger im Laufe der vergangenen Jahre zu einem der wichtigsten Kunden des Illmenseer Unternehmens. „Rund elf Prozent unseres Umsatzes, also circa 2,7 Millionen Euro, erzielen wir mit der ElringKlinger AG. Umso mehr freuen wir uns über die Auszeichnung zum „Lieferant des Jahres“. Sie ist nicht nur eine tolle Bestätigung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sondern motiviert uns noch besser zu werden“, freut sich Ralf Doll, Geschäftsführer der Langer GmbH & Co. KG.

Um eine systematische Bewertung seiner Lieferanten zu gewährleisten, definierte ElringKlinger verschiedene Kriterien und gewichtete diese zweckmäßig in einem Scoring Modell. „Herausragende Eigenschaften in Bezug auf Qualität, Termintreue, Technologie und Service standen hierbei im Fokus. Natürlich spielte auch der Preis eine Rolle“, so Bernd Weckenmann, Vice President Purchasing. Insgesamt arbeitet ElringKlinger mit über 2000 Lieferanten zusammen.

Erstklassige Performance

Der tiefgründige Wandel in der Automobilindustrie trifft nicht nur Hersteller und Zulieferer, sondern die komplette Supply Chain. „Die Anforderungen an unsere Lieferanten steigen. Umso genauer prüfen wir die Performance unserer Geschäftspartner. Diese Auszeichnung unterstreicht, dass Langer beim Streben nach hoher Lieferqualität, Termintreue, Flexibilität, Zusammenarbeit und einzubringendem Know-how besonders gut gearbeitet hat. Der Award ist absolut verdient“, ergänzt Weckenmann und dankte allen anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

20. Mai 2019