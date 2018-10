Fertigungskompetenz ausgebaut

Anzeige

Stahlo Stahlservice erhöht an den Standorten Gera und Nordhausen seine Kapazitäten und Bearbeitungsmöglichkeiten. Damit baut Stahlo seine durchgängige Fertigungskompetenz im Bereich der Stahlanarbeitung weiter aus. Das Unternehmen möchte mit der breiten Aufstellung die unterschiedlichen Marktanforderungen flexibel bedienen können.

Ultrahochfeste Stähle für Automobilindustrie

Das neue Werk in Gera wird 2019 in Betrieb genommen. Damit kann Stahlo ultrahochfeste Stähle bis zu 1.900 MPa und mit einem Ringaußendurchmesser bis zu 2.100 mm zu Spaltband verarbeiten – in Außenhautqualität. Bis zu 60 Streifen lassen sich künftig in einem Arbeitsgang spalten. Dafür hat das Tochterunternehmen der Friedhelm Loh Group seine Anlagentechnik um eine zweite Spaltanlage erweitert. Am Standort Gera werden auf einer der zum Anschaffungszeitpunkt größten und modernsten Platinenschneidanlagen Europas Coils bis zu 40 t verarbeitet.

Das Stahl-Service-Center erfüllt die hohen Qualitätsansprüche der Automobilindustrie und hat sich nach eigenen Angabe in der Branche als Zulieferer etabliert. Nun erhöht ab 2019 auch eine zweite Konturenschneidanlage der neuesten Generation die Kapazität.

Kleinserien und Kurzfristbedarfe

Mit der Übernahme von Blech-Service Nordhausen setzt Stahlo auf die Stärken in der Produktion von Kleinserien und Kurzfristbedarfen. Die Differenzierung im Geschäftsmodell sowie die Bereicherung für die Produktion bringen auch logistische Vorteile: Die zentrale Lage von Blech-Service Nordhausen am Südrand des Harzes ermöglicht deutschlandweit eine schnelle und direkte Belieferung. Mit dem Unternehmen an Bord gewinnt Stahlo Stahlservice nicht nur neue Kunden, auch das Wachstum Richtung Osteuropa wird unterstützt.

Blech-Service Nordhausen ist Spezialist in der Herstellung von Stahlblech-Zuschnitten mit bester Oberflächenqualität: Zum Maschinen- und Anlagenpark gehören drei Längs- und Querteilanlagen. Ein weiterer Geschäftsbereich sind Klima- und Kleincoils. Neben flexiblen Produktionskapazitäten von Zuschnitten in frei wählbaren Stückzahlen bietet das Unternehmen kurzfristige Verfügbarkeit: Innerhalb von 48 h werden Kunden deutschlandweit beliefert.

24. Oktober 2018