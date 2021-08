Kurzfristigee Verlegung von Hamburg nach Berlin

Anzeige

Der Procurement Summit 2021 wurde von Hamburg nach Berlin verlegt, gab der Veranstalter am Mittwoch 18.8. bekannt. Die Einkäuferveranstaltung findet dann am 29. und 30.9. im Station Berlin, Luckenwalder Straße statt.

Trotz umfangreichem 3G-Hygienekonzept haben die Behörden in Hamburg nicht erlaubt, „unter vernünftigen Bedingungen so ein Event durchzuführen“, gab der Veranstalter auf der Social Media Plattform Linkedin bekannt. Weiter heißt es dort: „In Berlin finden wir deutlich bessere Bedingungen vor und freuen uns riesig auf den ersten Procurement Summit in Berlin!

Wir hoffen, dass diese Änderung für keinen von euch allzu großen Aufwand bedeutet und sich alle eure Züge und Hotels noch umbuchen lassen. Falls nicht, meldet euch gern bei uns und wir unterstützen euch.“ (sas)

