Auswirkungen des Lockdowns in Shanghai auf die Lieferketten

Aufgrund steigender Covid-Fallzahlen in Shanghai haben die Behörden eine Abriegelung der Stadt in zwei Stufen angekündigt, um in den nächsten Tagen umfangreiche Tests der Bevölkerung durchzuführen. Das dürfte sich laut DSV auch auf den weltweiten Handel auswirken.



Als Teil des Lockdowns in Shanghai wird der öffentliche Verkehr eingestellt, Unternehmen und Fabriken müssen ihren Betrieb aussetzen oder aus der Ferne arbeiten. Dies betrifft auch Fluggesellschaften, Spediteure und Lieferanten, was möglicherweise zu Verzögerungen bei der lokalen Fracht- und Dokumentenabwicklung führen wird. Insgesamt sind erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten zu erwarten.Die Stadt zählt rund 26 Millionen Einwohner.

Luftfracht: Export und Import

Am Flughafen Shanghai gestaltet sich der normale Export aktuell als sehr schwierig, da der Transport zwischen Exportlagern und Terminals derzeit nicht möglich, berichtet das Transportunternehmen DSV. Die Behörden arbeiten demnach an Sondergenehmigungen, die es Fahrern ermöglichen sollen, mit einem 48 Stunden gültigen Zertifikat nach Shanghai einzureisen. Aber im Moment sei diese Option begrenzt. Größere Sendungen können direkt verschickt werden, während kleinere Sendungen in Kunshan konsolidiert und dann versandt werden. Es ist laut DSV zu erwarten, dass die Luftfrachtraten aufgrund geringerer Kapazitäten ein noch höheres Niveau erreichen.

Luftfracht-Importsendungen können nach wie vor am Flughafen Shanghai abgefertigt werden, aber der Mangel an verfügbaren Lkw-Ressourcen kann zu erheblichen Verzögerungen im Nachlauf führen, so der Logistikexperte. Wo, wenn möglich, wird der Flughafen Zhengzhou als potenzielles alternatives Import-Gateway genutzt.

Seefracht: Export und Import

Die wichtigsten Einrichtungen und Häfen sind betriebsbereit, so die DSV. Die größte Einschränkung betrifft den Zugang für Lkws, die Fracht aus den Provinzen Jiangsu und Zhejiang nach Shanghai bringen sollen. Voraussichtlich wird es für Speditionsunternehmen, die nicht in Shanghai ansässig sind, weiterhin möglich sein, die Häfen in Shanghai mit FTLs und Vollcontainerladungen in die Häfen von Shanghai zu bringen, sodass vermutlich der Großteil der FCL-Sendungen (Full Container Load) über die Shanghai-Häfen abgewickelt werden kann. LCL-Lkws (Less than Container Load) seien jedoch derzeit nicht zugelassen, daher werde Ningbo als alternatives Gateway genutzt.

Die Abfertigung von Seefrachtimporten ist laut DSV nach wie vor möglich, allerdings soll es bei den Sendungen zu erheblichen Verzögerungen kommen können. (ys)