Niemals geht man so ganz

Dr. Michael Nießen ist neues Beiratsmitglied der Bonner amc Group. Der frühere Chief Procurement Officer (CPO) der Deutsche Post DHL Group unterstützt den das Unternehmen mit seiner Expertise für internationale Lieferketten und globale Beschaffung.

Als CPO der Deutsche Post DHL Group leitete Dr. Michael Nießen den Einkauf des größten Logistikkonzerns der Welt. Seine herausragende Expertise für internationale Lieferketten und weltweite Beschaffung bringt der frühere Bundesvorstand des BME e.V. nun in den Beirat der Bonner amc Group ein, Beratung für Einkauf & Supply Chain Management.

Große Expertise und Erfahrungsschatz

„Wir freuen uns und sind stolz, dass ein solch hochkarätiger Leader wie Dr. Michael Nießen die amc als Beirat unterstützen wird“, erklärt amc Managing Partner Joachim von Lüninck. „Michael wird seinen riesigen Erfahrungsschatz bei uns einbringen: Seine offene und unprätentiöse Art passen ausgezeichnet zu unserer gelebten Kultur. Er wird helfen, unsere Fokus-Areas Beschaffungsstrategie und Digitalisierung weiter auszubauen.“

Fokus schärfen

amc sieht sich als Wegweiser für eine zukunftsfähige Transformation von Einkauf und Supply Chain. „amc ist ein hoch dynamisches Beratungsunternehmen mit einer klaren Ausrichtung auf die Herausforderungen eines global agierenden Einkaufs, insbesondere im Mittelstand“, erklärt Nießen. Diesen Schwerpunkt gelte es zu weiter schärfen und auszubauen. Michael Nießen: „Die pragmatische Herangehensweise von amc, gepaart mit einer ausgesprochen detaillierten und umfassenden Prozesssicht passt ganz hervorragend zu meiner Grundhaltung und Erfahrung im Einkauf. Mich überzeugt die durchaus selbstkritische Offenheit, mit der die Geschäftsführung und das Teams auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und den damit verbundenen Herausforderungen im Tagesgeschäft reagieren und sich mit diesen identifizieren. Hier wird keine Lösung von der Stange geliefert.“

Resiliente, nachhaltige Beschaffungsprozesse zu implementieren sieht Michael Nießen als eine der dringlichsten Aufgaben für 2022. „In einem globalisierten, digitalisierten und krisengeschüttelten Unternehmensumfeld ist bei den vielfältigen Aufgaben des Einkaufs Orientierung und Fokussierung entscheidend“, betont er.

Transformation des Einkaufs begleiten

Mit dem Druck auf die Lieferketten steigen die Anforderungen an den Einkauf. „Der Einkauf muss noch viel enger mit Produktentwicklung, Sales and Operations sowie mit den in den globalen Wertschöpfungsprozess integrierten Lieferanten zusammenarbeiten“, erklärt der Einkaufsexperte. Nur im Netzwerk ließen sich die Risiken minimieren, Versorgungsengpässe managen, Wettbewerbsvorteile generieren und Innovationen ins Unternehmen bringen. „Diesen crossfunktionalen Ansatz verfolgt amc zukunftsweisend mit ihrem Konzept des Value Added Network (VAN)“, freut sich Michael Nießen. Hinzu komme eine ausgewiesene, anbieterneutrale Expertise der amc Group für Digitalisierungsprojekte im Einkauf. (am)

