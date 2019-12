Anzeige

Die Weihnachtsaktionen des bekannten New Yorker Kaufhauses Bloomingdale‘s sind legendär. Diesem Jahr spielen 12 ABB-Roboter dabei eine Hauptrolle: In 3 der insgesamt 12 Weihnachtsschaufenster wird demonstriert, wie ihre Robotik- und Automatisierungslösungen dazu beitragen, das so genannte Visual Merchandising auf die nächste Stufe zu heben und so das Einkaufserlebnis dynamischer und ausgefallener zu gestalten. ABB setzt dabei auf die Mensch-Roboter-Interaktion, um für die Kunden von Bloomingdale’s ein visuelles Erlebnis zu schaffen. Darüber hinaus zeigen die Aktionen auch, wie sich Robotik-Technologien im Einzelhandel einsetzen lassen.

Roboter schmücken den Weihnachtsbaum

So arbeiten in einem der Schaufenster 4 Roboter zusammen, um völlig autonom einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Jeweils 2 am Boden und an der Decke montierte Industrieroboter koordinieren ihre Bewegungen so, dass sie 20 goldene Schmuckelemente aneinander vorbeiführen und auf den Ästen platzieren. Anschließend nehmen sie den Weihnachtsbaumschmuck wieder ab, und der rund 30-minütigen Vorgang startet erneut.

Musizierende Roboter im Einsatz

Auch für die passende musikalische Untermalung ist gesorgt: Ein festliches Orchester, bestehend aus vier Robotern, gibt auf einer Reihe von Instrumenten Weihnachtsklassiker zum Besten. Dabei können die Passanten mit dem Roboter-Ensemble interagieren, indem sie per Knopfdruck einen von drei Weihnachtsklassikern auswählen: „Deck the Halls“, „Jingle Bells“ und „We wish you a merry Christmas.“ Sobald der Knopf am Schaufenster gedrückt wurde, wird zudem ein Foto des Passanten aufgenommen und auf einem Monitor hinter der Roboter-Band angezeigt.

Das dritte Weihnachtsschaufenster steht ganz im Zeichen von Karaoke: Auch hier können die Kunden aus unterschiedlichen Weihnachtsliedern ihren Favoriten wählen. Anschließend laufen die Songtexte auf drei beweglichen 38-Zoll-Bildschirmen – den so genannten RoboScreens – ab, die an den Armen von 3 Robotern angebracht sind. RoboScreens, ein Patent des Künstlers andyRobot, bringen hochkoordinierte sechsachsige Bewegungen auf Video-Displays. Sie lassen sich in verschiedenen Formationen zusammenstellen. Gemeinsam können sie so ein großes, zusammenhängendes Video oder Bild anzeigen. Separat voneinander können sie einzelne, synchronisierte Bilder darstellen, die virtuell von Bildschirm zu Bildschirm springen. Diese Dynamik weckt das Interesse des Betrachters und animiert die Passanten, wie in diesem Fall, zur Teilnahme an den festlichen Aktionen.

Cobot „Yumi“ serviert Kaffee

Auch der kultige, kollaborative ABB-Roboter YuMi befindet sich bei Bloomingdale‘s im Einsatz und serviert den Kunden eine Auswahl an Nespresso-Kaffee. Besonderes Merkmal von YuMi ist sein inhärent sicheres Design, das eine für den Menschen sichere Zusammenarbeit mit dem Roboter ermöglicht. Mit Präzision und Mobilität automatisiert YuMi den gesamten Zubereitungsvorgang – vom Bestücken der Maschine mit der ausgewählten Kaffeekapsel, über das Servieren, bis hin zur Entsorgung der gebrauchten Kapsel.

„Wir freuen uns, Teil einer so legendären Aktion zu sein, mit der New York seine Weihnachtszeit einläutet. Wir erzeugen dadurch nicht nur eine besondere festliche Stimmung bei den Kunden von Bloomingdale‘s, sondern zeigen auch, wie Robotik- und Automatisierungslösungen dazu beitragen können, das Einkaufserlebnis im Einzelhandel zu bereichern“, sagt Marc Segura, Global Head of Service Robotics bei ABB. „Unsere Installationen bei Bloomingdale‘s geben einen Einblick, wie Roboter das Visual Merchandising dynamischer und ansprechender gestalten können. In Zukunft können Einzelhändler mit Hilfe von Robotiklösungen innovative Medien kreieren, um mit den Kunden zu interagieren und Produkte vorzustellen. Auch sorgen sie damit am Point-of-Sale für weitaus mehr Attraktivität und Relevanz, als dies mit den herkömmlichen, statischen POS-Displays möglich ist.“

Alle im Einsatz befindlichen Roboter bei Bloomingdale‘s werden 24 Stunden am Tag von einem Team des US-Robotik-Standorts Auburn Hills, Michigan, mit Hilfe von ABB Ability Connected Services überwacht. Das System analysiert die Daten, die von den Robotern übertragen werden. Auf diese Weise können die ABB-Techniker vorausschauend potenzielle Probleme identifizieren und beheben – und so einen ungeplanten Stillstand vermeiden.

