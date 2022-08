VDMA-Geschäftsführer Richard Clemens über die globalisierte Produktion

Corona hat den Maschinen- und Anlagenbauern schmerzhaft gezeigt, wie wichtig funktionierende Lieferketten sind. Bis heute sind sie noch gestört oder unterbrochen. Wäre es da nicht sinnvoll, einen Teil der globalisierten Produktion zurück nach Deutschland zu holen? Warum es Richard Clemens, Geschäftsführer Fachverbände Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen und Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate beim VDMA, trotzdem nicht für sinnvoll hält, einen Teil der globalisierten Produktion zurück nach Deutschland zu holen und welche Vorgehensweise er stattdessen vorschlägt, erklärt er im Interview.

Die internationalen Leitmesse für die Prozessindustrie ACHEMA trifft sich vom 22. bis zum 26. August 2022 in Frankfurt am Main. Im Vorfeld zu dieser Weltmesse sprach unserem Verlagskollegen Lukas Lehmann von prozesstechnik.tv mit Richard Clemens Geschäftsführer Fachverbände Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen und Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate beim VDMA. Schauen Sie sich hier das Gespräch auf youtube an.

Dort erklärt er, wie sich die Produktionsvolumina und die Exportquoten im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren entwickelt haben. Welche Produktsegmente aus dem Bereich der Prozesstechnik von den aktuellen Versorgungsengpässen besonders stark betroffen sind. Und wie der VDMA seine Mitgliedsunternehmen beim Lösen der Nachwuchsprobleme unterstützt. Abschließend wird die Dekarbonisierung des Maschinenbaus thematisiert. Denn schließlich werden auch hier CO2-neutrale Produktionen in Zukunft erwartet. „Eine der schwierigsten Aufgaben hierbei ist es, die Emissionsdaten für die einzelnen Produktionsstätten zu erfassen und zu bilanzieren“, erklärt Clemens und weist auf eine Arbeitsgruppe im VDMA hin, die derzeit ein Arbeitspapier mit entsprechenden Standards und Empfehlungen für die Mitgliedsunternehmen entwickelt.

