Webinar: Mit E-Procurement zur smarten Beschaffung

Der Markt wird komplexer und schnelllebiger, die Kosten steigen und die Lieferketten stehen unter Spannung. Wer seinen Einkauf für die Zukunft resilient aufstellen will, kommt an digitalen Tools nicht vorbei, so der Online-Versandhändler Conrad Electronic.

Gerade wenn es darum geht, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten oder die Beschaffung von C-Teilen zu sichern, soll E-Procurement enormes Potenzial bieten. Wie das funktioniert, erfahren Interessierte im kostenfreien Webinar „Automatisch besser?! Mit E-Procurement zur smarten Beschaffung” am 9. Dezember 2021 ab 11 Uhr.

In den Fokus rücken dabei insbesondere die folgenden Themen:

Versorgungssicherheit und Lieferfähigkeit trotz Lieferantenkonsolidierung

Kostenersparnisse voll ausschöpfen

Erfahrungen: die größten Hindernisse

passende Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Tipps und Tricks für die Praxis

Die Conrad-Experten, Markus Schirmann, Business Developer, und Rainer Prölß, Produkt- und Projektmanager, zeigen dabei auf, welche Vorteile die elektronische Beschaffung verspricht und wie sich die entsprechenden Prozesse unkompliziert automatisieren lassen. (ys)

Anmeldung zum Webinar mit Conrad am 9. Dezember 2021

Kontakt:

Conrad Electronic SE

Klaus-Conrad-Str. 1

92240 Hirschau

Tel.: 09604 40 87 87

E-Mail: kundenservice@conrad.de

Web: www.conrad.de