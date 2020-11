Portal für CE-Dokumentation

Anzeige

Maschinen und Anlagen, die im europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder betrieben werden sollen, unterliegen der CE-Kennzeichnungspflicht. In diesem Zusammenhang kommt der Zulieferdokumentation besondere Bedeutung zu. Um diesen Prozess effizienter zu gestalten, hat die Reinisch GmbH das Zuliefererportal Cardamon entwickelt. Das Online-Tool Cardamon hilft, die zumeist umfassenden Mengen an Daten im Zulieferdokumentationsprozess zu prüfen und zu verwalten und somit Haftungssicherheit zu erzielen. Damit leistet das Zuliefererportal einen Beitrag zur Effizienz in der Technischen Dokumentation. (sd)